به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عمران احمد صدیقی سفیر پاکستان، با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه و همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.

همچنین عباس عراقچی و وزیر خارجۀ پاکستان امروز، در تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و روند رایزنی‌های دیپلماتیک جاری را بررسی کردند.

وزرای خارجۀ دو کشور در این گفت‌وگو بر تداوم همکاری‌ها و رایزنی‌های نزدیک با هدف برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کردند.

لازم به ذکر است وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور از عباس عراقچی دعوت کرد تا در اسرع وقت به اسلام آباد سفر کند.