صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پاکستان هم ادعای ترامپ را زیر سوال برد!

منابع دولتی پاکستان عصر دوشنبه به خبرگزاری آناتولی گفتند هنوز «هیچ تاریخ یا مکانی» برای ازسرگیری گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۴۵
| |
2753 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک مقام ارشد پاکستانی گفت: هیچ جلسه‌ای بین مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی در اسلام‌آباد، دست‌کم در ۲۴ ساعت آینده برنامه‌ریزی نشده است.

این مقام در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر «آغاز مذاکرات جدید با ایران در بعد از ظهر دوشنبه» تاکید کرد: هنوز هیچ تاریخ یا مکانی برای ازسرگیری گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.

منابع دولتی پاکستان در ادامه خاطرنشان کردند: میانجیگران پاکستانی و قطری با تهران و واشنگتن در تماس هستند تا تاریخ و مکان ازسرگیری مذاکرات مستقیم را نهایی کنند.

به گفته این منابع، اسلام‌آباد و دوحه از جمله مکان‌های مورد انتظار برای مذاکرات هستند.

آنها افزودند که انتظار می‌رود محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان «طی یک یا دو روز آینده» برای بحث در مورد مسائل مربوط به احیای مذاکرات به تهران سفر کند، اما دفتر وزیر کشور پاکستان هنوز به درخواست آناتولی برای اظهارنظر پاسخی نداده است.

این منابع پاکستانی تاکید کردند: به نظر می‌رسد تحولات مثبتی در مورد ازسرگیری مذاکرات این هفته رخ دهد، زیرا هر دو طرف از طریق میانجیگران پیام‌هایی را رد و بدل کردند تا مذاکرات مستقیم تحت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را از سر بگیرند.

به گفته این منابع، انتظار می‌رود ایران و آمریکا در مرحله اولیه «مذاکرات غیرمستقیمی» را از طریق میانجی‌ها انجام دهند تا پیش از ازسرگیری مذاکرات مستقیم، به «حداقل تفاهم» برسند.

این منابع پاکستانی افزودند: موضوع هسته‌ای در مرحله اول مذاکرات مستقیم گنجانده نخواهد شد و اجرای آتش‌بس در جنوب لبنان نیز از جمله موارد اصلی در دستورکار مذاکرات خواهد بود.

پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌های صورت‌گرفته با میانجی‌ها درباره احیای یادداشت‌تفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.

آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهم‌نامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند پنج این تفاهم‌نامه که به‌وضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم می‌کرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتی‌ها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.

پس از پاسخ ایران و متوقف کردن این کشتی‌ها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پل‌ها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند. پاسخ ایران به این تجاوزگری طی عملیات نصر ۲ موجب درگرفتن دور جدیدی از تنش‌های نظامی میان دو طرف شد.ش

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا تنگه هرمز
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکره عراق با ایران برای تردد نفتکش‌هایش در تنگه هرمز
گزارش سی‌بی‌اس از ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران
دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد
پزشکیان: ایران خواهان گسترش تنش در منطقه نیست
احتمال میزبانی مجدد سوییس از مذاکرات ایران و آمریکا
ایران تا پایان کامل جنگ، تنگه هرمز را باز نخواهد کرد
نگرانی متحدان آمریکا از کاهش اعتبار نظامی این کشور
ترامپ به التماس افتاد!
سخنان جدید ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز
یاوه گویی‌های تازه ترامپ درباره مذاکرات با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سنیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
0
پاسخ
بوی الرحمن می‌دهد این ترامپ
اعلام جزئیات تشییع پیکر شهید مهدی مهدوی‌کیا
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
مکالمه نیروی دریای سپاه با کشتی‌های متخلف + زیرنویس
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
تصاویر تازه حمله آمریکا و عربستان به موکب‌ها
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
لحظات کتک زدن مرد متجاوز توسط زنان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
تصویری از شهید باقری در کنار رهبرشهید انقلاب
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p5p
tabnak.ir/005p5p