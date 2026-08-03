پاکستان هم ادعای ترامپ را زیر سوال برد!
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک مقام ارشد پاکستانی گفت: هیچ جلسهای بین مذاکرهکنندگان ایرانی و آمریکایی در اسلامآباد، دستکم در ۲۴ ساعت آینده برنامهریزی نشده است.
این مقام در پاسخ به ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر «آغاز مذاکرات جدید با ایران در بعد از ظهر دوشنبه» تاکید کرد: هنوز هیچ تاریخ یا مکانی برای ازسرگیری گفتوگوها میان ایران و آمریکا نهایی نشده است.
منابع دولتی پاکستان در ادامه خاطرنشان کردند: میانجیگران پاکستانی و قطری با تهران و واشنگتن در تماس هستند تا تاریخ و مکان ازسرگیری مذاکرات مستقیم را نهایی کنند.
به گفته این منابع، اسلامآباد و دوحه از جمله مکانهای مورد انتظار برای مذاکرات هستند.
آنها افزودند که انتظار میرود محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان «طی یک یا دو روز آینده» برای بحث در مورد مسائل مربوط به احیای مذاکرات به تهران سفر کند، اما دفتر وزیر کشور پاکستان هنوز به درخواست آناتولی برای اظهارنظر پاسخی نداده است.
این منابع پاکستانی تاکید کردند: به نظر میرسد تحولات مثبتی در مورد ازسرگیری مذاکرات این هفته رخ دهد، زیرا هر دو طرف از طریق میانجیگران پیامهایی را رد و بدل کردند تا مذاکرات مستقیم تحت تفاهمنامه اسلامآباد را از سر بگیرند.
به گفته این منابع، انتظار میرود ایران و آمریکا در مرحله اولیه «مذاکرات غیرمستقیمی» را از طریق میانجیها انجام دهند تا پیش از ازسرگیری مذاکرات مستقیم، به «حداقل تفاهم» برسند.
این منابع پاکستانی افزودند: موضوع هستهای در مرحله اول مذاکرات مستقیم گنجانده نخواهد شد و اجرای آتشبس در جنوب لبنان نیز از جمله موارد اصلی در دستورکار مذاکرات خواهد بود.
پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نشست هفتگی در پاسخ به سوالی درباره رایزنیهای صورتگرفته با میانجیها درباره احیای یادداشتتفاهم و شروط ایران گفت: ما الان مذاکرهای با آمریکا نداریم. مذاکرات، با عمان است و متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که مسیر ایمن کشتیرانی را در تنگه هرمز تامین کند.
آمریکا مدت کوتاهی پس از امضای یادداشت تفاهمنامه پایان جنگ میان تهران و واشنگتن با نقض بند پنج این تفاهمنامه که بهوضوح امکان بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات ایران را فراهم میکرد، تلاش کرد برای تضعیف حق حاکمیت ایران بر این آبراه به عنوان یک کشور ساحلی، کشتیها را از مسیر غیرقانونی و ناامن عبور دهد.
پس از پاسخ ایران و متوقف کردن این کشتیها، ارتش تروریستی آمریکا اقدام به تکرار تجاوزگری علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد که در آن اهداف نظامی و غیرنظامی، شامل پلها، تاسیسات تصفیه آب و برج مراقبت دریایی در بنادر ایران مورد اصابت قرار گرفتند. پاسخ ایران به این تجاوزگری طی عملیات نصر ۲ موجب درگرفتن دور جدیدی از تنشهای نظامی میان دو طرف شد.ش