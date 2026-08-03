یاوه گوییهای تازه ترامپ درباره مذاکرات با ایران
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال مدعی شد: در حالی که برخی حتی میگویند ایران برای برگزاری این دیدار "التماس" کرده، مذاکرات آغاز شده و قرار است در آینده نزدیک نشستهای بیشتری برگزار شود، اما آنها آشکارا و با افتخار مدعی هستند که هیچ گفتوگویی در جریان نیست، هیچ موضوعی مطرح نشده و فقط با عمان در ارتباط هستند.
سپس طبق معمول ادعا میکنند که تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد؛ در حالی که این آبراه هماکنون بهطور کامل تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده و آنچه ما "محاصره" و برخی "دیوار فولادی آمریکا" مینامند، قرار دارد.
هیچ چیز بدون خواست ما به ایران نمیرسد و تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا ایران بهطور کامل تسلیم نشود، هیچ چیز هم نخواهد رسید. ایران چه این واقعیت را بپذیرد و چه نپذیرد، ما در حال گفتوگو برای حل مشکلی هستیم که خود این کشور طی دههها ایجاد کرده است.
موضوع کاملاً روشن است؛ ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.