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دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانی‌اش درباره تحولات منطقه و جهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۴۱
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وزرای خارجه ایران و پاکستان

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه پاکستان از عباس عراقچی دعوت کرد تا در اسرع وقت به اسلام آباد سفر کند.

در همین حال، منابع دیپلماتیک به «الحدث» گفتند: پاکستان در تدارک ارسال دعوت‌نامه‌های رسمی برای محمد باقر قالیباف و سید عباس عراقچی جهت رایزنی درباره ازسرگیری مذاکرات است.

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پاکستان ایران عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا میانجیگری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Canada
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۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
0
پاسخ
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