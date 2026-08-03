دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلامآباد
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای از گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیاش درباره تحولات منطقه و جهان خبر داد.
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به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود درباره تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه پاکستان از عباس عراقچی دعوت کرد تا در اسرع وقت به اسلام آباد سفر کند.
در همین حال، منابع دیپلماتیک به «الحدث» گفتند: پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامههای رسمی برای محمد باقر قالیباف و سید عباس عراقچی جهت رایزنی درباره ازسرگیری مذاکرات است.
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