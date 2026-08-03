وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانی‌اش درباره تحولات منطقه و جهان خبر داد.

دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: وزیر امور خارجه پاکستان از عباس عراقچی دعوت کرد تا در اسرع وقت به اسلام آباد سفر کند.

در همین حال، منابع دیپلماتیک به «الحدث» گفتند: پاکستان در تدارک ارسال دعوت‌نامه‌های رسمی برای محمد باقر قالیباف و سید عباس عراقچی جهت رایزنی درباره ازسرگیری مذاکرات است.