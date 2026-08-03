سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی و تکمیل ظرفیت دوره دوم متوسطه، اوایل نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه این سازمان منتشر خواهد شد.

به گزارش تابناک، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با دریافت داده‌ها و اطلاعات تکمیلی از وزارت آموزش و پرورش، فرآیندهای پردازش اطلاعات آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی و تکمیل ظرفیت دوره دوم متوسطه در مرحله نهایی قرار دارد.

همچنین تمامی مراحل کنترل و پردازش داده‌ها با نهایت دقت و رعایت استانداردهای فنی انجام می‌شود و هم‌زمان با انتشار نتایج، اطلاعیه تکمیلی شامل نحوه مشاهده کارنامه و فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در مدارس، از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه از داوطلبان و خانواده‌های آنان خواست تا اخبار مربوط به اعلام نتایج را صرفاً از طریق مجاری رسمی و درگاه این سازمان دنبال کرده و به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند.