زمان اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونهدولتی
به گزارش تابناک، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با دریافت دادهها و اطلاعات تکمیلی از وزارت آموزش و پرورش، فرآیندهای پردازش اطلاعات آزمونهای ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونهدولتی و تکمیل ظرفیت دوره دوم متوسطه در مرحله نهایی قرار دارد.
همچنین تمامی مراحل کنترل و پردازش دادهها با نهایت دقت و رعایت استانداردهای فنی انجام میشود و همزمان با انتشار نتایج، اطلاعیه تکمیلی شامل نحوه مشاهده کارنامه و فرآیند ثبتنام پذیرفتهشدگان در مدارس، از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه از داوطلبان و خانوادههای آنان خواست تا اخبار مربوط به اعلام نتایج را صرفاً از طریق مجاری رسمی و درگاه این سازمان دنبال کرده و به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند.