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زمان اعلام نتایج آزمون مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نتایج آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی و تکمیل ظرفیت دوره دوم متوسطه، اوایل نیمه دوم مردادماه ۱۴۰۵ از طریق درگاه این سازمان منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۳۳
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آزمون مدارس

به گزارش تابناک، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با دریافت داده‌ها و اطلاعات تکمیلی از وزارت آموزش و پرورش، فرآیندهای پردازش اطلاعات آزمون‌های ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) و پایه دهم مدارس نمونه‌دولتی و تکمیل ظرفیت دوره دوم متوسطه در مرحله نهایی قرار دارد.

همچنین تمامی مراحل کنترل و پردازش داده‌ها با نهایت دقت و رعایت استانداردهای فنی انجام می‌شود و هم‌زمان با انتشار نتایج، اطلاعیه تکمیلی شامل نحوه مشاهده کارنامه و فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در مدارس، از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه از داوطلبان و خانواده‌های آنان خواست تا اخبار مربوط به اعلام نتایج را صرفاً از طریق مجاری رسمی و درگاه این سازمان دنبال کرده و به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند.

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مدارس سمپاد آزمون ثبت نام دانش آموزان آموزش و پرورش
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tabnak.ir/005p5d