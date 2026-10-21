جنگ افزار؛
نفوذ سهمگین گلوله توپ در یک متر ژل بالستیک
در این آزمایش، یک توپ پاروت با پرتابهای سربی به وزن حدود ۵۴۴ گرم بهسوی مجموعهای شامل نزدیک به یک متر ژل بالستیک و چندین لایه تختهسهلایی شلیک میشود. هدف آزمایش، سنجش قدرت نفوذ، میزان تغییر شکل و حفظ وزن پرتابه پس از عبور از موانع متراکم است. بخش انتهایی و توخالی آن هنگام شلیک منبسط میشود و با خانهای داخل لوله درگیر میگردد تا چرخش و پایداری لازم را به دست آورد. این پرتابه پس از عبور از ژل، صفحات مانع و چند پالت، حدود ۲۵ سانتیمتر در خاک فرو میرود و با وجود تغییر شکل بخش انتهایی، تقریباً یکپارچگی خود را حفظ میکند. نتیجه آزمایش، قدرت نفوذ بسیار بالای مهمات سنگین و عملکرد مؤثر طراحی مینیه را نشان میدهد. تصاویر این شلیک را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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