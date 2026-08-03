چند درصد واردات ایران از امارات بود؟

حامد نجفی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «۳۳ درصد غذای ما در سال گذشته از امارات وارد می‌شد و ۶۰ درصد آن هم از یک گمرک ترخیص شده است، به راحتی می‌توانیم این نسبت را تغییر دهیم... وقتی بیشتر بار واردات کالاهای اساسی را بر یک گمرک و کشور انداختید، معلوم است که آسیب پذیری ما بالا می‌رود» جرئیات را می‌بینید و می‌شنوید.