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کد خبر:۱۳۸۸۰۲۴
کد خبر:۱۳۸۸۰۲۴
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نبض خبر

چند درصد واردات ایران از امارات بود؟

حامد نجفی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «۳۳ درصد غذای ما در سال گذشته از امارات وارد می‌شد و ۶۰ درصد آن هم از یک گمرک ترخیص شده است، به راحتی می‌توانیم این نسبت را تغییر دهیم... وقتی بیشتر بار واردات کالاهای اساسی را بر یک گمرک و کشور انداختید، معلوم است که آسیب پذیری ما بالا می‌رود» جرئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
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