تکنو تابناک؛
اساسدی چگونه دنیای رایانهها را متحول کرد؟
درایوهای حالت جامد یا اساسدیها یکی از مهمترین تحولات تاریخ رایانش به شمار میروند. این حافظهها برخلاف هارددیسکهای سنتی، فاقد صفحه چرخان و قطعات مکانیکی هستند و دادهها را بهصورت الکترونیکی در تراشههای حافظه فلش ذخیره میکنند. همین ویژگی باعث شده است رایانهها در چند ثانیه راهاندازی شوند، برنامهها تقریباً بلافاصله اجرا شوند و عملیات سنگینی مانند تدوین ویدیو، رندر سهبعدی و اجرای بازیها با سرعت بسیار بیشتری انجام گیرد. اساسدی علاوه بر سرعت بالا، کمصداتر، خنکتر، مقاومتر در برابر ضربه و کممصرفتر از هارددیسکها هستند. نسلهای جدیدتر این حافظهها، بهویژه مدلهای NVMe، سرعت انتقال داده را به سطحی رساندهاند که چندین برابر اساسدیهای قدیمی ساتا است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک تاریخچه شکلگیری اساستی، سازوکار حافظه NAND و دلایل جایگزینی سریع آن با هارددیسکهای سنتی را بررسی میکند.
گزارش خطا
پسندها:
0