تیک آف؛
چرا بعضی چرخهای کامیون با زمین تماس ندارند؟
شاید هنگام رانندگی متوجه شده باشید که برخی کامیونها یک یا حتی دو محور دارند که چرخهای آنها از سطح جاده فاصله گرفته است. این موضوع بخشی از طراحی مهندسی کامیونهای سنگین است. محورهای بالاگیر به راننده اجازه میدهند بسته به میزان بار، تعداد محورهای درگیر با جاده را تغییر دهد تا مصرف سوخت، هزینههای نگهداری و عملکرد خودرو بهینه شود. هنگام حرکت با بار سبک یا بدون بار، بالا بردن این محورها باعث کاهش مقاومت غلتشی، کاهش استهلاک لاستیکها و صرفهجویی در مصرف سوخت میشود. اما زمانی که کامیون بار سنگین حمل میکند، محورها پایین آورده میشوند تا وزن میان تعداد بیشتری چرخ توزیع شود، فشار کمتری به جاده وارد شود، چسبندگی و قدرت ترمزگیری افزایش یابد و کامیون بتواند مطابق مقررات، بار بیشتری را با ایمنی بالاتر حمل کند. به همین دلیل، محورهای بالارونده یکی از مهمترین فناوریهای کامیونهای مدرن برای افزایش بهرهوری و ایمنی به شمار میروند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با جزئيات این محورها بیشتر آشنا شوید.
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