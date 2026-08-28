لندروور سری ۲ای مدل ۱۹۶۷ نمونه‌ای اصیل از شاسی‌بلندهای کاربردی بریتانیایی است؛ خودرویی ساده، مقاوم و بی‌تکلف که برای عبور از مسیرهای دشوار ساخته شده است. در این ویدیو نمونه‌ای نمایش داده می‌شود که بدنه زاویه‌دار، ظاهر طبیعی و فرسودگی اصیل آن، بدون بازسازی اغراق‌آمیز حفظ شده و برچسب‌های متعدد روی بدنه نیز از سفرهای طولانی این خودرو در نقاط مختلف جهان حکایت دارند. این لندروور به موتور بنزینی ۲٫۲۵ لیتری، جعبه‌دنده چهارسرعته بدون هم‌زمان‌ساز و واحد اوردرایو فِیری مجهز است. فرمان بزرگ، صدای زیاد، نبود فرمان هیدرولیک، بخاری و تهویه مطبوع و حداکثر سرعت حدود ۸۹ کیلومتر بر ساعت، رانندگی با آن را به تجربه‌ای کاملاً مکانیکی و متفاوت تبدیل می‌کند. این خودرو پس از بازسازی موتور، سیستم تعلیق و بخش‌های فنی، همچنان ظاهر و شخصیت تاریخی خود را حفظ کرده است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.