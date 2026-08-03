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رئیس فیفا دست به دامان آمریکا شد

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برای فرار از بحران اخراج می‌خواهد با مقامات ارشد دولت آمریکا دیدار کند.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۰۴
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اینفانتینیو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ درحالی‌که یوفا، AFC و کونکاکاف با تمام قوا طرح استعفای اجباری اینفانتینو را دنبال می‌کنند لحظاتی پیش بن جیکوب خبرنگار CBS از پناه‌بردن رئیس فیفا به مقامات ارشد کاخ سفید برای رهایی از این فشار خبر داد.

طبق گزارش تایمز، ۱۴۳ عضو از ۲۱۱ عضو فیفا نارضایتی خود را از ریاست اینفانتینو اعلام کردند تا اعتماد ۷۰ درصد اعضای فیفا را از دست دهد.

تحرکات یوفا و دیگر کنفدراسیون‌ها علیه اینفانتینو از هفته گذشته به اوج رسید.

اینفانتینو با ارائه طرح فروش حقوق تجاری جام جهانی به شرکت خصوصی برادر داماد ترامپ باعث خشم اعضای فیفا شد.

یوفا، AFC و کونکاف بلافاصله بیانیه دادند او را تهدید کردند تا این طرح شائبه‌برانگیز و سیاسی را اجرا نکند.

رئیس فیفا بلافاصله این طرح را لغو کرد ولی کار از کار گذشته بود و همه اعضای فیفا برای برکناری‌اش متفق شده بودند.

حالا خبرنگار مطرح انگلیسی می‌گوید که جیانی اینفانتینو برای خروج از این بحران با مارکو روبیو، وزیرامورخارجه آمریکا دائما در تماس بوده است.

براساس گزارش جیکوب، اینفانتینو قرار است برای کسب حمایت از ادامه حضورش به عنوان رئیس فیفا امروز با مقامات ارشد دولت ترامپ دیدار کند.

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برچسب ها
رئیس فیفا اینفانتینیو کاخ سفید ترامپ تابناک ورزشی
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tabnak.ir/005p5A
tabnak.ir/005p5A