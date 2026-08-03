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فعالیت رسمی مرز چیلات از ۲۸ صفر آغاز می‌شود

سخنگوی دولت از آغاز رسمی فعالیت مرز چیلات از ۲۸ صفر خبر داد و گفت: با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و هماهنگی‌های انجام‌شده، این گذرگاه مرزی پس از حدود دو دهه، پذیرای زائران عتبات عالیات خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۰۰۳
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مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه در جریان سفر به استان ایلام و بازدید از مرز چیلات دهلران، هدف از این سفر را ارزیابی روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین، بررسی ظرفیت‌های مرزی و پیگیری آخرین وضعیت آماده‌سازی مرز چیلات عنوان کرد.

وی با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول، امیدواریم مرز چیلات پس از حدود دو دهه، از ۲۸ صفر فعالیت خود را برای تردد زائران آغاز کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه راه‌اندازی این گذرگاه می‌تواند بخشی از بار ترافیکی مرز مهران را کاهش دهد، افزود: بهره‌برداری از ظرفیت‌های مرز چیلات ضمن تسهیل سفر زائران، امکان توزیع متوازن‌تر تردد‌ها را فراهم می‌کند و دسترسی زائران استان‌های مرکزی و مناطق همجوار به عتبات عالیات را نیز بهبود خواهد بخشید.

مهاجرانی توسعه زیرساخت‌های مرزی را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: تکمیل مسیر‌های دسترسی، ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این گذرگاه با همکاری استانداری ایلام و دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است تا چیلات علاوه بر ایفای نقش در ایام اربعین، به بستری برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری نیز تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی اربعین، بر ضرورت بهره‌گیری از این رویداد برای معرفی توانمندی‌های بومی استان تأکید کرد و گفت: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصت ارزشمندی برای رونق اقتصاد محلی، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی صنایع‌دستی استان ایلام به زائران داخلی و خارجی است.

سخنگوی دولت با اشاره به برپایی ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی در هفت شهرستان استان، این اقدام را گامی مؤثر در معرفی هنر‌های بومی و حمایت از فعالان این حوزه دانست و افزود: ایجاد بازارچه‌های دائمی در مسیر‌های پرتردد زائران می‌تواند به توسعه پایدار کسب‌وکار‌های محلی و افزایش درآمد صنعتگران کمک کند.

مهاجرانی با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار هنرمند در ۳۳ رشته صنایع‌دستی در استان ایلام فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: حمایت از این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید و تقویت اقتصاد استان ایفا کند.

وی یادآور شد: فروش صنایع‌دستی استان ایلام در اربعین سال گذشته به بیش از ۸ میلیارد تومان رسید و آمار نهایی میزان فروش محصولات در اربعین امسال نیز پس از پایان این مراسم به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

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فاطمه مهاجرانی مرز چیلات دهلران زائران
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