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دآگرادا جیانینی ۷۵۰ اسپرت؛ خودرویی میان زمین و آسمان
دآگرادا جیانینی ۷۵۰ اسپرت مدل ۱۹۴۹، خودرویی سبک، دستساز و کمحجم از دوران طلایی مسابقات اتومبیلرانی ایتالیاست. بدنه چکشکاریشده، شاسی لولهای و وزن حدود ۳۴۰ کیلوگرمی آن، نمونهای روشن از دورانی است که مهندسی خودروهای مسابقهای ارتباطی نزدیک با صنعت هوانوردی داشت. مشهورترین راننده این خودرو فرانکو بوردونی بیسلری، خلبان تکخال ایتالیایی در جنگ جهانی دوم، بود. این خودرو بین سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳ در بیش از ۳۰ مسابقه حضور یافت و با وجود موتور ۷۵۰ سیسی و توان حدود ۶۰ اسب بخار، در بسیاری از رقابتها به مقام قهرمانی یا سکو رسید. تجربه رانندگی با آن چیزی میان خودرو، موتورسیکلت و یک هواپیمای جنگنده کوچک توصیف میشود؛ تجربهای مکانیکی، خالص و نزدیک به سطح جاده که بخشی از روح مسابقات آن دوران را زنده نگه داشته است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با این خودرو بیشتر آشنا شوید
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