به تحلیل آکسیوس، دونالد ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری خود در پی تحکیم نفوذ سیاسی‌اش خواهد بود؛ از ایفای نقش تعیین‌کننده در انتخاب ۲۰۲۸ تا سوءاستفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری، از جمله حق عفو برای حمایت از نزدیکان و متحدانش و گسترش نفوذ خود حتی پس از ترک کاخ سفید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وبگاه خبری آکسیوس در تحلیلی به قلم جیم وندهای، مدیرعامل این رسانه و از بنیانگذاران آن، نوشت دونالد ترامپ چندان اهمیت نمی‌دهد که جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز امسال کنترل مجلس نمایندگان و یا سنا را از دست بدهند.

طبق این گزارش به نقل از نزدیک‌ترین مشاوران رئیس‌جمهور آمریکا، البته که ترجیح او پیروزی بزرگ جمهوری‌خواهان است، اما نسبت به نتیجه انتخابات و احتمال آغاز تحقیقات بی‌پایان دموکرات‌ها درباره خانواده، ثروت و سیاست‌هایش بی‌تفاوت به نظر می‌رسد.

به تحلیل آکسیوس، یکی از دلایل اصلی چنین رویکردی این است که ترامپ فارغ از نتیجه انتخابات میادن‌دوره‌ای، با کنگره‌ای که جمهوری‌خواهان آن وفادارتر به او هستند روبه‌رو خواهد شد؛ با خوشحالی نقش «پادشاه‌ساز» انتخابات ۲۰۲۸ را ایفا خواهد کرد و بیش از پیش مرز‌های اختیارات ریاست‌جمهوری را خارج از مسیر قانون‌گذاری که اساساً روش مورد علاقه‌اش است، به چالش خواهد کشید.

مشاورانش می‌گویند او همچنین از اختیار عفو ریاست‌جمهوری برای حمایت از نزدیکان و هم‌پیمانانش استفاده خواهد کرد.

در ادامه این تحلیل با توجه به ویژگی‌های شخصیتی رئیس‌جمهور آمریکا آمده: ترامپ از آن دسته سیاستمدارانی نیست که بخواهد دیگران را در کانون توجه شریک کند، قدرت را به نسل بعد منتقل کند یا جانشینی برای خود پرورش دهد؛ در عوض، از اهرم نفوذ خود بهره خواهد گرفت.

سنایی همسوتر با ترامپ و جنبش ماگا (آمریکا را دوباره باعظمت کنیم)

طبق این تحلیل، تقریباً همه منتقدان ترامپ یا در انتخابات پیش رو شکست خواهند خورد یا بازنشسته خواهند شد. سناتور‌های تازه‌وارد هم به‌شدت طرفدار ترامپ هستند و اگر جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل سنا را حفظ کنند، چهره‌های وفادار به ترامپ مثل مایک لی، ران جانسون و ریک اسکات ریاست کمیته‌های سنا را برعهده خواهند گرفت.

مجلس نمایندگان ترامپی‌تر

به نوشته آکسیوس، ترامپ هم‌اکنون هم عملاً نقش رئیس مجلس را ایفا می‌کند، اما معدود منتقدان صریح او در حزب جمهوری‌خواه، یعنی توماس مَسی و مارجوری تیلور گرین کنار خواهند رفت و جای خود را به نمایندگانی خواهند داد که پیروزی‌شان را مدیون حمایت ترامپ هستند.

مهره‌چین انتخابات ۲۰۲۸

به تحلیل این رسانه آمریکایی، نفوذ ترامپ بر پایگاه رأی جمهوری‌خواهان به این معناست که او نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه را تعیین خواهد کرد و بر پیام و جهت‌گیری انتخاباتی او اثر خواهد گذاشت. ترامپ خواهان نامزدی مشترک جی‌دی ونس و مارکو روبیو است و اگر نظرش تغییر نکند، احتمالاً به خواسته خود خواهد رسید.

تبدیل نفوذ به پول

ترامپ از اهرم‌های قدرت خود برای ادامه جمع‌آوری کمک‌های مالی و گسترش نفوذش فراتر از دوران ریاست‌جمهوری استفاده خواهد کرد. به گفته مشاورانش، او هم از توانایی‌اش در جذب کمک‌های مالی لذت می‌برد و هم از اینکه جمهوری‌خواهان برای جلب حمایت و تأییدش همچنان به او متوسل شوند.

سه چیزی که به روایت آکسیوس باید بعد از انتخابات کنگره در ماه نوامبر منتظر آنها بود:

ترامپ تا آخرین لحظه احتمال نامزدی دوباره در انتخابات ۲۰۲۸ را زنده نگه خواهد داشت، اما هدف اصلی‌اش بیشتر حفظ توجه رسانه‌ها و مهار جاه‌طلبی‌های ونس و روبیو است.

کاخ سفید ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا، تد کروز، سناتور تگزاس، و جاش هاولی، سناتور میزوری را به‌عنوان نامزد‌های احتمالی در انتخابات ۲۰۲۸ که خارج از حلقه نزدیک ترامپ هستند، زیر نظر خواهد داشت؛ و مهم‌تر از همه، احتمال رویارویی بر سر اختیارات نظارتی کنگره است؛ یکی از آخرین و مهم‌ترین ابزار‌های قدرتی که قانون‌گذاران همچنان در اختیار دارند. برای نمونه، اگر ترامپ به اعضای دولت، خانواده و نزدیکانش دستور دهد درخواست‌ها و احضاریه‌های کنگره را نادیده بگیرند، چه خواهد شد؟