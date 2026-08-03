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خودروهای سواری در اولویت انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی

مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اعلام کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در مصرف سوخت، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی بنزین در حال انجام است و تلاش می‌شود برای خودروهای سواری تا پاییز امسال عملیاتی شود.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۹۳
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انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پاییز برای خودروهای سواری/ اجرای کامل تا پایان سال در دستور کار

به گزارش تابناک، هادی محضرنیا مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، در رادیو اقتصاد اعلام کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش شفافیت در مصرف سوخت، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی بنزین در حال انجام است و تلاش می‌شود برای خودروهای سواری تا پاییز امسال عملیاتی شود.

 محضرنیا هدف اصلی این طرح را شفاف شدن میزان مصرف سوخت خودروها و مالکان عنوان کرد و گفت: اطلاع دقیق از الگوی مصرف سوخت، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت مصرف و اجرای سیاست‌های غیرقیمتی کنترل مصرف را فراهم می‌کند تا با کمترین فشار به مردم، ناترازی سوخت مدیریت شود.

اجرای طرح برای خودروهای دیزلی در دستور کار

وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله نخست برای خودروهای بنزینی اجرا می‌شود، افزود: اجرای آن برای خودروهای گازوئیلی نیز در برنامه قرار دارد، اما به دلیل ساختار متفاوت مالکیت و بهره‌برداری از خودروهای سنگین، اجرای آن پیچیدگی‌های فنی و اجرایی بیشتری دارد و پس از تثبیت اجرای طرح در بخش بنزین، برای ناوگان دیزلی نیز دنبال خواهد شد.

تلاش برای اجرای سراسری تا پاییز

مجری طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی با بیان اینکه قانون، اجرای کامل طرح را تا پایان سال تکلیف کرده است، اظهار داشت: با وجود شرایط خاص کشور، تلاش می‌کنیم اجرای این طرح برای خودروهای سواری تا اواسط یا اواخر پاییز به صورت سراسری محقق شود.

اجرای تدریجی برای جلوگیری از شوک به مردم

محضرنیا تأکید کرد: تغییر شیوه سوخت‌گیری برای میلیون‌ها نفر باید به صورت مرحله‌ای انجام شود تا مردم با شوک رفتاری مواجه نشوند. به گفته وی، در دوره گذار، برخی روش‌های فعلی نیز در کنار سازوکار جدید مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا فرآیند تغییر به آرامی انجام شود.

توسعه فناوری‌های نوین احراز هویت در جایگاه‌های سوخت

وی همچنین از فراهم شدن زیرساخت استفاده از فناوری‌های نوین برای احراز هویت خبر داد و گفت: امکان بهره‌گیری از سامانه‌های پلاک‌خوان، تلفن همراه، اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌های نوین احراز هویت و پرداخت در جایگاه‌های عرضه سوخت فراهم خواهد شد تا شرکت‌های فناور بتوانند خدمات متنوعی در این حوزه ارائه کنند.

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