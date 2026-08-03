گفتگوی مهم پزشکیان بهزودی پخش میشود
سیدمهدی طباطبایی: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم به زودی پخش و منتشر خواهد شد
کد خبر: ۱۳۸۷۹۸۸| |
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به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت:
گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.
در شرایط خطیر کنونی مهمترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است و کلید آن صداقت و راستگویی است.
وجه برجسته این گزارش رئیسجمهور به مردم همین صداقت و صمیمیت است.
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