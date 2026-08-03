سیدمهدی طباطبایی: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم به زودی پخش و منتشر خواهد شد

به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت:

گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.



در شرایط خطیر کنونی مهم‌ترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است و کلید آن صداقت و راستگویی است.



وجه برجسته این گزارش رئیس‌جمهور به مردم همین صداقت و صمیمیت است.