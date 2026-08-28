تکنو تابناک؛
الماسهای سیاه چگونه ساخته میشوند؟
الماس فقط سنگی زینتی برای ساخت انگشتر و جواهرات نیست. بخش بزرگی از الماسهای تولیدشده در جهان، نمونههای مصنوعی و صنعتی هستند که در تجهیزات حفاری، یاتاقانهای بسیار مقاوم، ابزارهای برش و حتی نازلهای پیشرفته چاپگرهای سهبعدی به کار میروند. در این ویدیو، فرایند تولید الماس سیاه پلیکریستالی در شرکت «یو.اس. سینتتیک» نمایش داده میشود. گرد الماس درون دستگاهی عظیم، تحت فشار فوقالعاده زیاد و دمای حدود ۱۳۷۰ درجه سانتیگراد قرار میگیرد و تنها طی حدود ۱۰ دقیقه به قطعهای یکپارچه و بسیار مقاوم تبدیل میشود. نفوذ کبالت از زیرلایه کاربید تنگستن نیز به شکلگیری ساختار پلیکریستالی و رنگ سیاه این الماس کمک میکند. محصول نهایی چنان سخت و بادوام است که فقط الماس دیگری میتواند آن را برش دهد یا صیقل دهد. جزئیات این فرایند شگفتانگیز را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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