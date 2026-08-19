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قوانین در آبهای بینالمللی چگونه اجرا میشوند؟
بخش عمده سطح زمین را اقیانوسها تشکیل میدهند، اما نبود مرزهای زمینی به معنای نبود قانون نیست. حقوق دریایی مشخص میکند کشورها تا چه فاصلهای بر آبهای اطراف خود حاکمیت دارند، کشتیها در آبهای بینالمللی تابع قوانین کدام کشور هستند و بهرهبرداری از منابع طبیعی در مناطق انحصاری اقتصادی چگونه انجام میشود. این مجموعه قوانین گاهی به اختلافات پیچیدهای میان کشورها منجر میشود. مناقشات دریای چین جنوبی، تغییر محل ثبت کشتیها برای دور زدن قوانین مالیاتی و کار، فعالیت کشتیهای کازینویی و حتی تعیین تابعیت نوزادان متولدشده در دریا، نمونههایی از پیچیدگی حقوق دریایی هستند. جزئیات این ساختار حقوقی و شیوه اجرای قوانین در آبهای سرزمینی و بینالمللی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسبها:ویدیو فیلم قوانین دریانوردی