رامین رضاییان کجاست؟
گروهی از عوامل باشگاه استقلال و افراد نزدیک به تیم مدعیاند که اصلاً از محل اقامت رامین رضاییان خبری ندارند!
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۹| |
3148 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در حالیکه کمتر از دو هفته دیگر بیست و ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر آغاز خواهد شد، تکلیف رامین رضاییان و استقلال کاملاً نامشخص بوده و کسی نمیداند بالاخره این بازیکن چه تصمیمی خواهد گرفت.
سهراب بختیاری زاده قبلاً اعلام کرده بود اگر رامین تا روز چهارم مرداد سر تمرین استقلال حاضر نشود، دیگر روی او حساب نمیکند، اما حالا به دهه دوم مرداد ماه رسیدهایم و هنوز خبری از این ملیپوش نشده است.
نکته مهم اینجاست که گروهی از عوامل و افراد نزدیک به تیم استقلال مدعیاند در حال حاضر هیچ ارتباطی با رامین رضاییان نداشته و حتی نمیدانند او در کدام کشور حضور دارد. ظاهرا رامین فقط با دو نفر از مدیران ارشد باشگاه استقلال در ارتباط است. ارتباطی که البته تا امروز منجر به حضورش سر تمرینات هم نشده است!
گزارش خطا
شمشیربازی با این وضعیت تا ۱۰ سال دیگر هم رنگ مدال نمیبیند/ امارات و عربستان هیچوقت بالاتر از ایران نبودند
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲