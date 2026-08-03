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رامین رضاییان کجاست؟

گروهی از عوامل باشگاه استقلال و افراد نزدیک به تیم مدعی‌اند که اصلاً از محل اقامت رامین رضاییان خبری ندارند!
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۹
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3148 بازدید
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رامین رضاییان

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در حالیکه کمتر از دو هفته دیگر بیست و ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر آغاز خواهد شد، تکلیف رامین رضاییان و استقلال کاملاً نامشخص بوده و کسی نمی‌داند بالاخره این بازیکن چه تصمیمی خواهد گرفت.

سهراب بختیاری زاده قبلاً اعلام کرده بود اگر رامین تا روز چهارم مرداد سر تمرین استقلال حاضر نشود، دیگر روی او حساب نمی‌کند، اما حالا به دهه دوم مرداد ماه رسیده‌ایم و هنوز خبری از این ملی‌پوش نشده است.

نکته مهم اینجاست که گروهی از عوامل و افراد نزدیک به تیم استقلال مدعی‌اند در حال حاضر هیچ ارتباطی با رامین رضاییان نداشته و حتی نمی‌دانند او در کدام کشور حضور دارد. ظاهرا رامین فقط با دو نفر از مدیران ارشد باشگاه استقلال در ارتباط است. ارتباطی که البته تا امروز منجر به حضورش سر تمرینات هم نشده است!

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برچسب ها
رامین رضاییان استقلال سهراب بختیاری زاده تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
11
پاسخ
پیش ساشا سبحانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
12
پاسخ
باید از تیم بندازنش بیرون
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