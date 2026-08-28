چرتکه؛
چگونه چین بر زنجیره جهانی لیتیوم مسلط شد؟
لیتیوم به یکی از مهمترین مواد راهبردی اقتصاد آینده تبدیل شده است. باتری تلفنهای همراه، لپتاپها و بهویژه خودروهای برقی به این فلز وابستهاند و افزایش تقاضا برای حملونقل برقی، رقابت کشورها برای کنترل منابع، فرآوری و تولید باتری را تشدید کرده است. چین با سرمایهگذاری گسترده در معادن لیتیوم آمریکای جنوبی و استرالیا، خرید حقوق استخراج و توسعه ظرفیت عظیم فرآوری و باتریسازی، جایگاهی مسلط در این زنجیره به دست آورده است. نفوذ این کشور تنها به لیتیوم محدود نیست و بخش بزرگی از تولید کبالت و گرافیت، دو ماده اصلی دیگر در باتریهای لیتیومیونی، نیز تحت کنترل شرکتهای چینی قرار دارد. بااینحال، سلطه چین مطلق نیست. مخالفت برخی دولتها، شکست تعدادی از قراردادهای خارجی، کاهش قیمت لیتیوم بر اثر مازاد عرضه و ظهور فناوریها و منابع جایگزین، موقعیت شرکتهای چینی را با چالش روبهرو کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا وابستگی جهان به زنجیره تأمین تحت کنترل چین، به یک آسیبپذیری ژئوپلیتیکی جدی تبدیل خواهد شد یا رقابت جهانی میتواند این انحصار را کاهش دهد. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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