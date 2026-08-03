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بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»

در آستانه اربعین حسینی، بازخوانی بخشی از بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی در ابتدای درس خارج فقه در ۹ آذر ۱۳۹۴، بار دیگر ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان را یادآوری می‌کند. ایشان در این سخنان، پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از عشق و ایمان، از مصادیق روشن شعائر الهی و فرصتی بی‌بدیل برای ابراز ارادت به اهل‌بیت(ع) توصیف کرده و بر رعایت قوانین و ضوابط تعیین‌شده برای این سفر معنوی نیز تأکید کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۵۶
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بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
 
به گزارش تابناک، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و حرکت میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف به سمت کربلای معلی، بازخوانی بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی درباره این حماسه عظیم مردمی، می‌تواند تصویری روشن از جایگاه این حرکت در فرهنگ اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) ارائه دهد.
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای درس خارج فقه خود در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴، پیاده‌روی اربعین را «حرکت عشق و ایمان» خواندند و با اشاره به حضور گسترده زائران از ایران، عراق و دیگر کشورهای جهان، این اجتماع را از مصادیق آشکار شعائر الهی دانستند.
 
ایشان با ابراز غبطه نسبت به توفیق حضور زائران در این مسیر معنوی، تأکید کردند که پیاده‌روی اربعین، حرکتی عاشقانه و مؤمنانه است که ریشه در باورهای عمیق دینی و محبت به اهل‌بیت(ع) دارد و ترکیب عقل، ایمان و عاطفه را در مکتب تشیع به نمایش می‌گذارد.
 
رهبرشهیدانقلاب همچنین با اشاره به جایگاه زیارت و زیارت‌نامه‌های مأثور، آنها را از سرمایه‌های ارزشمند مکتب اهل‌بیت(ع) برشمردند و تأکید کردند که این متون، بهترین شیوه برای گفت‌وگوی عاشقانه و معنوی با ائمه اطهار(ع) هستند.
 
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، از میزبانی مردم عراق نسبت به زائران اربعین قدردانی کرده و این خدمت‌رسانی را جلوه‌ای از محبت و همدلی میان امت اسلامی دانستند.
 
رهبرشهید انقلاب، ضمن تأکید بر اهمیت حضور در این مراسم، رعایت کامل قوانین و مقررات تعیین‌شده از سوی مسئولان را ضروری دانسته و خاطرنشان کردند که حضور در این حرکت عظیم باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
 
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
 
مشروح بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی در ابتدای درس خارج فقه در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ به شرح زیر است:
 
این روزها روزهای نزدیک به اربعین است. پدیده‌ی بی‌نظیر و بی‌سابقه‌ای هم در این سالهای اخیر به‌وجود آمده و آن، پیاده‌روی میان نجف و کربلا یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربلا است؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، پیاده راه می‌اُفتند و حرکت میکنند. این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند:
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم‌
بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی(۱)

 این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه‌ای را انجام میدهند. این یک شعار بزرگ است، لا تُحِلّوا شَعائِرَ الله،(۲) این بلاشک جزو شعائرالله است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این‌جور حرکتها عرض بکنیم که «یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً».(۳) همان‌طور که عرض کردیم، این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک‌کننده و عمل‌کننده است؛ هم عشق و محبّت. تفکّر اهل‌بیت و تفکّر شیعی همین‌جور است؛ ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این دو. این آن‌چیزی است که در سایر فِرَق اسلامی، خلأ آن محسوس است؛ سعی هم میکنند گاهی به یک نحوی این خلأ را پُر کنند، [امّا] نمیشود؛ چه کسی مثل خاندان پیغمبر -این عناصر برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی- وجود دارد در بین معتقَداتِ(۴) شُعبِ دیگرِ اسلامی، که این‌جور مردم به آنها عشق بورزند، با آنها تعامل کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سلام کنند و از آنها ان‌شاءالله جواب بشنوند؛ چه‌کسی دیگر وجود دارد؟ این است که این یک فرصتی است در اختیار پیروان اهل‌بیت؛ این زیارت ائمّه (علیهم‌السّلام)، این معاشقه‌ی معنوی با این بزرگواران، این زیارتهای سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ما است.

 بعضی دنبال سند میگردند برای بعضی از این زیارتها؛ من عرض میکنم بدون سند هم این زیارتها را میشود خواند. خب ما وقتی بخواهیم با اینها حرف بزنیم، با چه زبانی حرف بزنیم؟ کِی میتوانیم با این فصاحت، با این بلاغت، با این شیوایی کلمات پیدا کنیم، ترکیبات پیدا کنیم، مفاهیم پیدا کنیم در ذهن خودمان و با اینها حرف بزنیم؟ این زیارتها خیلی خوب است. البتّه این مانع از این نمیشود که انسانها همین‌طور [به شکل‌] دلی هم با این بزرگواران حرف بزنند -مثل کسی که با پدر خود یا با عزیز خود حرف میزند و شکایت میکند و حرف میزند- مانع از آنها نیست امّا این زیارتها و زیارت‌نامه‌هایی که در اختیار ما هست هم واقعاً یکی از چیزهای مغتنمی است که بحمدالله در مکتب ما وجود دارد.

 به‌هرحال کار بسیار مهمّی است، کار بزرگی است؛ این حرکت عظیمِ مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسلامی، از هند، از اروپا، حتّی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راه‌های دور، افرادی می‌آیند در این راه‌پیمایی شرکت میکنند؛ دو روز، سه روز بیشتر یا کمتر - در این راه، پای پیاده حرکت میکنند؛ مردم عراق هم انصافاً با کمال بزرگواری و محبّت پذیرایی میکنند از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفّق میشوند باید مغتنم بشمارند.

 البتّه این عرایض ما موجب نشود که بعضی‌ها خارج از مقرّرات بخواهند بلند شوند راه بیفتند و حرکت کنند؛ نه، طبق همان مقرّراتی که دولت اسلامی معیّن کرده است؛ خب، دوستان ما در دولت نشسته‌اند فکر کرده‌اند، مقرّراتی و ضوابطی برای این کار در نظر گرفته‌اند، این ضوابط حتماً مراعات بشود؛ جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط بگویند «برویم همین‌طور حرکت کنیم، سر به بیابان بگذاریم -مثلاً- برویم»، این‌جوری مطلوب نیست؛ این ضوابط را حتماً بایستی رعایت کنند. ان‌شاءالله موفّق و مؤیّد باشید.
 
۱) حافظ (با اندکی تفاوت)
۲) سوره‌ی مائده، بخشی از آیه‌ی ۲؛ «...حرمت شعائر خدا را نگه دارید...»
۳) ای کاش با شما میبودیم و به فوز عظیم میرسیدیم.
۴) اعتقادات‌
 
 
 
 
 
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بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
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