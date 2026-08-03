در آستانه اربعین حسینی، بازخوانی بخشی از بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی در ابتدای درس خارج فقه در ۹ آذر ۱۳۹۴، بار دیگر ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان را یادآوری می‌کند. ایشان در این سخنان، پیاده‌روی اربعین را جلوه‌ای از عشق و ایمان، از مصادیق روشن شعائر الهی و فرصتی بی‌بدیل برای ابراز ارادت به اهل‌بیت(ع) توصیف کرده و بر رعایت قوانین و ضوابط تعیین‌شده برای این سفر معنوی نیز تأکید کردند.

به گزارش تابناک، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و حرکت میلیون‌ها زائر از کشورهای مختلف به سمت کربلای معلی، بازخوانی بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی درباره این حماسه عظیم مردمی، می‌تواند تصویری روشن از جایگاه این حرکت در فرهنگ اسلامی و مکتب اهل‌بیت(ع) ارائه دهد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدای درس خارج فقه خود در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴، پیاده‌روی اربعین را «حرکت عشق و ایمان» خواندند و با اشاره به حضور گسترده زائران از ایران، عراق و دیگر کشورهای جهان، این اجتماع را از مصادیق آشکار شعائر الهی دانستند.

ایشان با ابراز غبطه نسبت به توفیق حضور زائران در این مسیر معنوی، تأکید کردند که پیاده‌روی اربعین، حرکتی عاشقانه و مؤمنانه است که ریشه در باورهای عمیق دینی و محبت به اهل‌بیت(ع) دارد و ترکیب عقل، ایمان و عاطفه را در مکتب تشیع به نمایش می‌گذارد.

رهبرشهیدانقلاب همچنین با اشاره به جایگاه زیارت و زیارت‌نامه‌های مأثور، آنها را از سرمایه‌های ارزشمند مکتب اهل‌بیت(ع) برشمردند و تأکید کردند که این متون، بهترین شیوه برای گفت‌وگوی عاشقانه و معنوی با ائمه اطهار(ع) هستند.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود، از میزبانی مردم عراق نسبت به زائران اربعین قدردانی کرده و این خدمت‌رسانی را جلوه‌ای از محبت و همدلی میان امت اسلامی دانستند.

رهبرشهید انقلاب، ضمن تأکید بر اهمیت حضور در این مراسم، رعایت کامل قوانین و مقررات تعیین‌شده از سوی مسئولان را ضروری دانسته و خاطرنشان کردند که حضور در این حرکت عظیم باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

مشروح بیانات رهبرشهیدانقلاب اسلامی در ابتدای درس خارج فقه در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۴ به شرح زیر است: