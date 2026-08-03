طرح سادیسمی وزیر نتانیاهو متوقف شد!

دادگاه کیفری قدس اشغالی به‌طور موقت طرح سادیسمی ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر را برای ایجاد آنچه «زندان تمساح‌ها» نامیده می‌شود، متوقف کرد؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک انجمن فعال در حوزه حیوانات علیه این طرح دادخواستی ارائه کرد.

یک دادگاه در اراضی اشغالی با صدور حکمی موقت، طرح انتقال تمساح‌های نیل به بازداشتگاه «کتسیعوت» در صحرای نقب را برای استفاده علیه اسیران فلسطینی متوقف کرد؛ اقدامی که در پی شکایت حقوقی علیه وزارت امنیت داخلی و وزارت حفاظت از محیط زیست صورت گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دادگاه همچنین تصمیم گرفت هرگونه اقدام اجرایی مبتنی بر مصوبه صادرشده از سوی وزیر حفاظت از محیط زیست، عیدیت سیلمان، متوقف شود؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن تمساح‌ها در رده «حیوانات وحشی تحت مدیریت» طبقه‌بندی شده بودند. این اقدام حقوقی قرار بود امکان انتقال و نگهداری تمساح‌ها را در داخل این مرکز برای اهدافی چون «نگهبانی و بازدارندگی در زندان‌ها» فراهم کند.

بر اساس حکم دادگاه، این دستور موقت تا زمان ارائه پاسخ رسمی کابینه به دادگاه، که انتظار می‌رود تا اواسط ماه اوت جاری ارائه شود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

این تصمیم قضایی در پی شکایت فوری انجمن «بگذارید حیوانات زندگی کنند» با مشارکت کلینیک حقوقی حمایت از حیوانات در دانشگاه تل‌آویو صادر شد؛ شکایتی که علیه وزیر حفاظت از محیط زیست و وزیر امنیت داخلی ایتمار بن‌گویر و سازمان زندان‌های اسرائیل تنظیم شده بود.

این انجمن در دادخواست خود اعلام کرد که سازمان زندان‌ها عملاً اجرای زیرساخت‌های این طرح را در محل آغاز کرده و از جمله، اقدام به حفر یک کانال آبی در اطراف زندان کرده است. این نهاد توضیح داد که وزارت امنیت داخلی برای اجرای این پروژه بودجه‌ای معادل ۲۱ میلیون شِکِل، حدود ۵.۷ میلیون دلار، اختصاص داده است.

این انجمن حقوقی تأکید کرد که این تصمیم بدون اختیارات قانونی کافی اتخاذ شده و در بی‌اعتنایی کامل به گزارش‌ها و دیدگاه‌های تخصصی و حقوقی بوده است؛ گزارش‌ها و دیدگاه‌هایی که نسبت به خطرهای جدی ناشی از حضور تمساح‌ها برای محیط زیست، ایمنی عمومی و رفاه حیوانات هشدار داده بودند.

در مقابل، مقام‌های دولتی هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده‌اند و انتظار می‌رود پاسخ حقوقی کامل خود را در مهلتی که دادگاه تعیین کرده، ارائه کنند.

ایده ایجاد آنچه در رسانه‌ها «زندان تمساح‌ها» نامیده شد، نخستین بار در ژوئن گذشته از سوی بن‌گویر مطرح شد؛ در چارچوب پیشنهادی برای ایجاد یک مرکز بازداشت امنیتی که تمساح‌ها آن را احاطه کرده باشند، با این هدف که «از تلاش‌های فرار جلوگیری شود و اقدامات بازدارنده و ارعاب علیه اسیران تقویت شود».

بن‌گویر با لحنی تهدیدآمیز علیه اسیران فلسطینی ظاهر شد و از طرحی هولناک سخن گفت که بر اساس آن زندان‌های آنها با حیوانات درنده محاصره خواهد شد.

برای پیشبرد این طرح، تمساح‌های نیل در رده «حیوانات وحشی پرورش‌یافته» به جای «حیوانات وحشی» طبقه‌بندی شدند. پس از آن، سازمان زندان‌ها بازدیدهای میدانی از مجتمع تفریحی «حمات گادیر» انجام داد تا سازوکارهای خرید و انتقال آن‌ها را بررسی کند. هزینه برآوردشده برای هر تمساح کوچک حدود ۸ هزار دلار و برای هر تمساح بالغ تا ۲۰ هزار دلار اعلام شده است.

این طرح بر الگویی مشابه استوار است که با نام «آلیگیتور آلکاتراز» یا «الگوی فلوریدا» شناخته می‌شود؛ مدلی که بر پایه ایجاد یک مرکز بازداشت در میان باتلاق‌هایی است که تمساح‌ها آن را احاطه کرده‌اند تا به‌عنوان مانعی طبیعی، فرار را دشوارتر سازند.

این اقدام ابعادی فراتر از جنبه‌های صرفاً حقوقی دارد، زیرا نشان‌دهنده گرایشی به سمت تشدید شرایط بازداشت اسیران فلسطینی از طریق به‌کارگیری شیوه‌های غیرمتعارف است؛ شیوه‌هایی که بر استفاده از حیوانات درنده در اطراف زندان‌ها استوارند و همین امر نگرانی‌های حقوق بشری درباره تشدید سیاست‌های ارعاب روانی و جسمی علیه اسیران را برانگیخته است.

بر پایه داده‌های نهادهای مرتبط با اسیران، رژیم صهیونیستی حدود ۹۴۰۰ اسیر و بازداشتی را در بند دارد که در میان آنها ۹۹ زن اسیر و بیش از ۳۵۰ کودک دیده می‌شود. این افراد با شرایط انسانی فاجعه‌باری روبه‌رو هستند که شامل شکنجه نظام‌مند، گرسنه‌نگه‌داشتن مرگبار، اهمال پزشکی و حبس انفرادی است.

این سیاست‌ها از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه به شهادت ده‌ها اسیر در داخل زندان‌ها انجامیده است و طرح تمساح‌ها نیز به‌عنوان تأکیدی آشکار بر رویکردی تلقی می‌شود که هدف آن نابودی اسیران از هر طریق هولناک ممکن است.

