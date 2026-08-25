اقتصاد جهان بدون چین؛ آیا تحریم پکن ممکن است؟

جنگ اوکراین این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا همان فشار اقتصادی گسترده‌ای که علیه روسیه اعمال شد، می‌تواند روزی علیه چین نیز به کار گرفته شود. این ویدیو با بررسی ساختار تجارت جهانی نشان می‌دهد که وابستگی متقابل چین و اقتصادهای غربی به‌مراتب عمیق‌تر از آن است که بتوان سناریوی روسیه را به‌سادگی درباره پکن تکرار کرد. در ادامه، نقش زنجیره‌های تأمین جهانی، تجارت مواد خام، فناوری‌های پیشرفته و به‌ویژه صنعت نیمه‌رساناها بررسی می‌شود. این گزارش توضیح می‌دهد که چین با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان هنوز به واردات تراشه‌های پیشرفته، تجهیزات لیتوگرافی و بسیاری از فناوری‌های غربی وابسته است. در مقابل، شرکت‌های آمریکایی نیز بخش مهمی از درآمد و مقیاس تولید خود را مدیون بازار چین هستند. همچنین به جایگاه راهبردی عناصر خاکی کمیاب و نقش آنها در صنایع پیشرفته، از تلفن‌های هوشمند تا جنگنده‌های نسل جدید، پرداخته می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد رقابت اقتصادی میان چین و غرب، بیش از آنکه به قطع کامل روابط منجر شود، وارد مرحله‌ای از وابستگی متقابل همراه با رقابت فزاینده شده است. جزئیات این وابستگی متقابل را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.