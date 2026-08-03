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کد خبر:۱۳۸۷۹۴۷
کد خبر:۱۳۸۷۹۴۷
8731 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان

ویدیویی جدید از لحظه بمباران خیابان فردوسی تهران در جنگ 40 روزه (جنگ رمضان) و هدف قرار دادن مردم بی‌گناه توسط هواگردهای رژیم اسرائیل و آمریکا را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
22
65
پاسخ
کثافتی مثل ابن پالون میگفت کمک هایی که رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود رسیدند.توییت می زد تنک یو مصدر پریزدنت!!!
این خاندان نحس و غارتگر برخلاف اسلاف شون با کمک بیگانه شاه این مملکت شدند هم رضاشاه و هم ممدرضا شاه. این نکبت هم بهش مزه کرده بود.
امیدورام یک ایرانی باغیرت این خائن و لکه ننگ را به سزای عملش برسونه. خیانت به وطن نباید عادی سازی بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
14
71
پاسخ
نفرین خداوند بر هر آنکسی که این بمباران های وقیحانه و وحشیانه رو محکوم نکرده باشه.

ترامپ و نتانیاهو خیلی وقیح و بی شرم هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
23
48
پاسخ
اگر بمب اتم داشتیم این سرنوشتمون نبود
پاسخ ها
vivi
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
یه سوال
مگه ما به اسراییل که بمب اتم داره حمله نکردیم!؟
اسراییل تونست از بمب اتم علیه ما استفاده کنه؟

پس بمب اتم بازدارندگی نمیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
اگر بمب اتم بازدارندگی نیماره فرانسه انگلسی روسیه امریکا و اسرائیل چین دوینن هزینه میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
5
37
پاسخ
این هدیه عمو ترامپ وطن فروشان است
علی
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
7
33
پاسخ
لعنت به پهلوی لعنت به هوادارنش لعنت به وطن فروش بی طن ، لعنت به اینترنشنال حرامزاده ترامپ و نتانیاهو حرامزاده
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