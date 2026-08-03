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تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
ویدیویی جدید از لحظه بمباران خیابان فردوسی تهران در جنگ 40 روزه (جنگ رمضان) و هدف قرار دادن مردم بیگناه توسط هواگردهای رژیم اسرائیل و آمریکا را میبینید.
گزارش خطا
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کثافتی مثل ابن پالون میگفت کمک هایی که رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود رسیدند.توییت می زد تنک یو مصدر پریزدنت!!!
این خاندان نحس و غارتگر برخلاف اسلاف شون با کمک بیگانه شاه این مملکت شدند هم رضاشاه و هم ممدرضا شاه. این نکبت هم بهش مزه کرده بود.
امیدورام یک ایرانی باغیرت این خائن و لکه ننگ را به سزای عملش برسونه. خیانت به وطن نباید عادی سازی بشه
این خاندان نحس و غارتگر برخلاف اسلاف شون با کمک بیگانه شاه این مملکت شدند هم رضاشاه و هم ممدرضا شاه. این نکبت هم بهش مزه کرده بود.
امیدورام یک ایرانی باغیرت این خائن و لکه ننگ را به سزای عملش برسونه. خیانت به وطن نباید عادی سازی بشه
نفرین خداوند بر هر آنکسی که این بمباران های وقیحانه و وحشیانه رو محکوم نکرده باشه.
ترامپ و نتانیاهو خیلی وقیح و بی شرم هستید
ترامپ و نتانیاهو خیلی وقیح و بی شرم هستید
اگر بمب اتم داشتیم این سرنوشتمون نبود
پاسخ ها
vivi| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
مگه ما به اسراییل که بمب اتم داره حمله نکردیم!؟
اسراییل تونست از بمب اتم علیه ما استفاده کنه؟
پس بمب اتم بازدارندگی نمیاره
ناشناس| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲