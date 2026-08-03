هشدار: عملیات انهدام مهمات در شرق تهران

عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده در حوالی پارچین شرق تهران امروز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ انجام می‌شود و احتمال شنیده شدن صداهای ناشی از این عملیات وجود دارد.

به گزارش تابناک؛ روابط‌عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد: در ادامه روند خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترل‌شده انهدام امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر خواهد بود.

این عملیات با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی‌سازی انجام می‌شود و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار وجود دارد.

از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و از توجه به شایعات خودداری کنند.