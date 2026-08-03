اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سؤال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، درباره آینده روابط تهران و کاراکاس پس از احضار سفیر ایران در ونزوئلا در پی برخی اظهارنظرها درباره تحولات این کشور، از جمله سخنان سیدعباس عراقچی مبنی بر اینکه «ایران مانند ونزوئلا نیست»، تأکید کرد که این موضوع تأثیری بر روابط دو کشور نخواهد گذاشت.

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بقایی گفت: روابط ایران و ونزوئلا همواره مبتنی بر احترام متقابل، منافع مشترک دو ملت و سابقه‌ای طولانی از همکاری‌های دوجانبه بوده است. همین سابقه نیز مؤید نکته‌ای است که عرض کردم.

وی افزود: در روابط میان هر دو کشوری ممکن است گاهی سوءبرداشت یا سوءتفاهم‌هایی پیش بیاید که طبیعتاً با ارائه توضیحات لازم برطرف می‌شود و این مسائل به‌گونه‌ای نیست که بتواند بر روند روابط دو کشوری که سابقه‌ای طولانی و محترمانه با یکدیگر دارند، اثر منفی بگذارد.