صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی یادگار سلیمانی بود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) قدرت‌سازی در معماری جدید بسیج و تبدیل بسیج از یک نهاد صرفاً عملیاتی به دانشگاهی برای پشتیبانی از کیان ایران را بزرگترین ارمغان رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین دانست.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۳۲
| |
1871 بازدید
|
۲
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

 سردار سرلشکر «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید «غلامرضا سلیمانی» رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، با خانواده معظم این شهید گران‌قدر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در ابتدای این دیدار، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با گرامیداشت یاد و خاطره آن فرمانده رشید اسلام، عروج ملکوتی ایشان در جنایت هولناک تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به عنوان برگ زرینی در تاریخ افتخارات نظامی و ایمانی کشور دانست و تأکید کرد: این جنایت ددمنشانه، نه‌تنها اراده ملت ایران به‌ویژه بسیجیان سلحشور را سست نکرد، بلکه فصل جدیدی از هوشیاری و اتحاد ملی و اقتدار بسیج مردمی را در برابر توطئه‌های استکبار جهانی دشمن آمریکایی صهیونی رقم زد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با واکاوی ابعاد شخصیتی و اخلاقی این شهید عزیز، صبر شکیبایی و متانت کم‌نظیر ایشان را در اوج بحران‌های داخلی و توطئه‌های خارجی، الگویی ماندگار برای مدیران تراز انقلاب اسلامی برشمرد و‌ ضمن تمجید از رفتار سازمانی مبتنی بر اخلاق و انضباط نظامیِ این فرمانده شهید، خاطرنشان کرد: مدیریت ایشان بر سازمان عظیم بسیج، تبلور عینی ولایت‌مداری و انقلابی‌گری آگاهانه بود. ایشان بسیج را به‌عنوان یک قرارگاه مردمی، دقیقاً در تراز بیانیه گام دوم انقلاب و منویات مقام معظم رهبری شهید (اعلی الله مقاه الشریف) پیش برد و هیچ‌گاه میان خط‌کشی‌های انقلابی و مصالح نظام فاصله‌ای ندید.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به قدرت طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی راهبردی شهید سلیمانی، به‌ویژه در دوران مدیریت ایشان بر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: بزرگترین ارمغان و دستاورد شهید سلیمانی، تحول بنیادین نگاه به بسیج از یک پدیده صرفاً عملیاتی به یک پایگاه عظیم قدرت‌سازی در ابعاد علمی، فنی، پزشکی، امنیتی و فرهنگی بود. ایشان با برنامه‌ریزی دقیق، توانست بسیج را به دانشگاهی مهارت‌آفرین و شبکه‌ای تخصصی برای پشتیبانی از کیان جمهوری اسلامی تبدیل کند.

سرلشکر عبداللهی در پایان تصریح کرد: آنان که با جنایت و ترور به دنبال توقف این مسیر الهی بودند، امروز می‌بینند که بسیج و جبهه مقاومت، به برکت خون پاک این شهید و همت والای همرزمانش، روزبه‌روز بالنده‌تر و حماسی‌تر شده است. راه شهید سلیمانی، راه قدرت‌سازی بی‌وقفه برای ایران سربلند است و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و سایر نیرو‌های مسلح به‌ویژه بسیجیان دریادل بصیر انقلابی و دشمن‌شناس تحت تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ادامه‌دهنده همان تدابیر ولایت‌مدارانه و برنامه‌ریزی‌های دقیق ایشان و سایر فرماندهان عالی‌قدر شهید در دفاع ازاستقلال، تمامیت سرزمینی و حاکمیت و امنیت ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

در این دیدار، خانواده معظم شهید سرلشکر غلامرضا سلیمانی، ضمن قدردانی از حضور سرلشکر عبداللهی و همراهان، بر تداوم راه ایشان در سایه‌سار ولایت تأکید کردند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرلشکر عبداللهی شهید سلیمانی ترور مقاومت بسیج قرارگاه خاتم الانبیا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترور ناکام فرمانده جدید عزالدین قسام در غزه
حضور سرلشکر عبداللهی در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ
اولین توئیت رئیس جمهور پس از بازدید از قرارگاه خاتم الانبیاء
قدردانی فرمانده قرارگاه خاتم از صد شب حضور شکوهمند
پیام فرمانده قرارگاه خاتم‌ به مناسبت سالگرد شهدای اقتدار
سرلشکرعبداللهی: پاسخ تهدید دشمن را در میدان می‌دهیم
اعترافات جدید ترامپ درباره ترور شهید سلیمانی
سرلشکر عبداللهی: باید روی تابوت امریکایی بایستیم
چراترامپ‌قمارباز هنوز از نام حاج‌قاسم در هراس است؟
رییس قوه قضائیه: مقاومت لبنان از هر زمانی قوی‌تر است
فردا، دادگاه رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی برگزار می شود
احضار برخی از متهمان پرونده ترور شهید سلیمانی
صفحه جعلی منتسب به سرلشکر عبداللهی در توئیتر + عکس
فعالیت ۴۰ هزار پایگاه مقاومت بسیج در کشور
فرزندان ملت دست به ماشه آماده شلیک هستند
زمان انتقام ترور شهید الطباطبائی را مشخص می‌کنیم
سرلشکرعبداللهی: شهید خادمی تکرارنشدنی است
هشدار قاطع فرمانده قرارگاه خاتم به آمریکا و هم‌پیمانانش
به‌ازای شهادت هر ایرانی، یک آمریکایی به درک واصل می‌شود
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره‌باغی
هشدار فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا درباره تنگه هرمز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
1
پاسخ
از بسیج محلات و بسیج اقشار بیشتر حمایت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
0
پاسخ
دلا این یادگار خون سرو است .
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p40
tabnak.ir/005p40