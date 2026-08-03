اعتراف قاتل دانشآموز ۱۱ ساله مشهد به قتل هولناک
جوان ۲۳ سالهای که متهم است با فریب و نیرنگ، یک دانشآموز ۱۱ ساله را در مشهد به قتل رسانده، در جریان تحقیقات قضایی به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ متهم که با لقب «شغال کثیف» شناخته میشود، متهم است روز اول خردادماه با توسل به حیله و نیرنگ، دانشآموز ۱۱ سالهای را از یک مرکز بازیهای رایانهای در منطقه قاسمآباد مشهد به زمینهای خالی اطراف بزرگراه امام علی (ع) کشانده و او را با وارد کردن ضربات سنگ به قتل رسانده است.
بر اساس این گزارش، متهم در حضور قاضی دکتر صادق صفری، قاضی ویژه قتل عمد مشهد، جزئیات این جنایت را تشریح و به ارتکاب قتل اعتراف کرد.
رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی ادامه دارد.
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