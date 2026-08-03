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اعتراف قاتل دانش‌آموز ۱۱ ساله مشهد به قتل هولناک

جوان ۲۳ ساله‌ای که متهم است با فریب و نیرنگ، یک دانش‌آموز ۱۱ ساله را در مشهد به قتل رسانده، در جریان تحقیقات قضایی به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۲۶
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4093 بازدید
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قاتل در صحنه قتل

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ متهم که با لقب «شغال کثیف» شناخته می‌شود، متهم است روز اول خردادماه با توسل به حیله و نیرنگ، دانش‌آموز ۱۱ ساله‌ای را از یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در منطقه قاسم‌آباد مشهد به زمین‌های خالی اطراف بزرگراه امام علی (ع) کشانده و او را با وارد کردن ضربات سنگ به قتل رسانده است.

بر اساس این گزارش، متهم در حضور قاضی دکتر صادق صفری، قاضی ویژه قتل عمد مشهد، جزئیات این جنایت را تشریح و به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی ادامه دارد.

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قاتل دانش آموز قتل مشهد
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قتل هولناک یک دانش‌آموز ۱۱ ساله به دست یک جوان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
11
پاسخ
ای مردشور این ریخت و قیافه و هیکلت رو ببرن، الحق که لقب شغال کثیف برازندته، البته یه نجس کم داره

شغال کثیف نجس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
این نجس رو همونجا بکنید زیر خاک حیف این همه وقت و انرژی که برای این اشغال گذاشتین/ خدا به خانواده اون بچه صبر بده
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tabnak.ir/005p3u
tabnak.ir/005p3u