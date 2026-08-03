جوان ۲۳ ساله‌ای که متهم است با فریب و نیرنگ، یک دانش‌آموز ۱۱ ساله را در مشهد به قتل رسانده، در جریان تحقیقات قضایی به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ متهم که با لقب «شغال کثیف» شناخته می‌شود، متهم است روز اول خردادماه با توسل به حیله و نیرنگ، دانش‌آموز ۱۱ ساله‌ای را از یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در منطقه قاسم‌آباد مشهد به زمین‌های خالی اطراف بزرگراه امام علی (ع) کشانده و او را با وارد کردن ضربات سنگ به قتل رسانده است.

بر اساس این گزارش، متهم در حضور قاضی دکتر صادق صفری، قاضی ویژه قتل عمد مشهد، جزئیات این جنایت را تشریح و به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی ادامه دارد.