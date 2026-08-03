جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای کشور از ترافیک سنگین در برخی آزادراه‌های منتهی به تهران و البرز خبر داد و اعلام کرد که تردد در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی روان است.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر آزادراه کرج–قزوین در محدوده پل حصارک تا گلدشت، آزادراه قزوین–کرج–تهران از پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده‌های وردآورد و بوستان جنگلی چیتگر با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران، حدفاصل رضی‌آباد تا عوارضی تهران و همچنین در بخش‌هایی از محور شهریار–تهران نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور، تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت بدون گره ترافیکی و به‌صورت روان جریان دارد.

محبی درباره وضعیت جوی محور‌های شمالی نیز گفت: در ارتفاعات محور‌های چالوس و فیروزکوه مه‌گرفتگی وجود دارد و این پدیده در برخی محور‌های استان مازندران نیز مشاهده می‌شود. سایر محور‌های شمالی از نظر شرایط جوی وضعیت عادی دارند.

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی عنوان کرد: تردد در محور‌های حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق روان و بدون مشکل در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان یادآور شد: محور شریانی بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و رانندگان باید برای تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس استفاده کنند.