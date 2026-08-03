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هشدار نارنجی هواشناسی برای خراسان شمالی و گلستان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای خراسان شمالی و ارتفاعات گلستان، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی، وقوع سیلاب، آب‌گرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد و از احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در دامنه‌های البرز و مناطق جنوبی کشور طی روزهای آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۹
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سیلاب

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی، امروز برای خراسان شمالی و ارتفاعات گلستان، هشدار نارنجی تشدید فعالیت سامانه بارشی صادر کرد.

بر اساس این هشدار در این مناطق احتمال جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

همچنین بر اساس پیش. بینی سازمان هواشناسی امروز در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی، و ارتفاعات استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز، و فردا تا پنج‌شنبه، در ارتفاعات البرز مرکزی، در بعدلزظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت طی سه روز آینده برای جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیش‌بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق برخی نقاط مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در بعصی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

امروز دریای خزر و طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج است

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برچسب ها
آبگرفتگی سیلاب هواشناسی سامانه بارشی
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