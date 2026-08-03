قیمت طلای جهانی افزایش یافت

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش، به ۴۰۶۸ دلار و ۵۴ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۹ درصد افزایش، به ۴۰۶۶ دلار و ۶۰ سنت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارزش دلار پس از مداخله مقامات در بازار ارز برای حمایت از ین ژاپن، تحت فشار قرار گرفت و طلا را که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، ارزان‌تر می‌کند.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار شرکت «کی‌سی‌ام ترید»، گفت: طلا هفته جاری را با روند نسبتا مثبت آغاز کرده، اما با توجه به عدم قطعیت‌های موجود در بازارهای نفت و خاورمیانه، میزان رشد قیمت آن، محدود مانده است؛ از این رو، شروع هفته برای این فلزگرانبها در عین حال که امیدوارکننده است، با احتیاط همراه است.

قیمت نفت در معاملات روز جاری، بیش از پنج درصد کاهش یافت.

قیمت طلا از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، تحت فشار نزولی قرار گرفته است، زیرا افزایش تورم ناشی از جنگ می‌تواند بانک‌های مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کند. در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ‌های بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش می‌دهد.

فعالان بازار همچنین بر روی گزارش‌های اشتغال آمریکا که قرار است هفته جاری منتشر شود، از جمله داده‌های فرصت‌های شغلی، گزارش ADP، آمار هفتگی بیکاری و گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ژوئیه، تمرکز خواهند کرد.

واترر گفت: هرگونه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه که قیمت نفت را بالاتر ببرد، یا انتشار قوی گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی که احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت کند، می‌تواند روند صعودی طلا را محدود کند.

بر اساس گزارش رویترز، سه مقام فدرال رزرو آمریکا که در نشست سیاست‌گذاری هفته گذشته با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده بودند، جمعه گذشته، ابراز نگرانی کردند که در صورت عدم افزایش فوری هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی، تورم بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو باقی خواهد ماند.

تحلیلگران بانک استاندارد چارترد در یادداشتی اعلام کردند: همچنان انتظار دارند طلا قبل از بهبود خرید فصلی، در کوتاه‌مدت سطح حمایتی پیدا کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۴ درصد افزایش، به ۵۸ دلار و ۴۶ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۶۵۰ دلار و ۶۳ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۱.۶ درصد افزایش، ۱۲۹۳ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.