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واکنش جهانی به عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران!

بررسی دلایل عقب‌نشینی رئیس‌جمهور آمریکا از تهدید علیه ایران و تغییر مکرر مواضع دونالد ترامپ، از سوژه‌های اصلی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی به‌حساب می‌آید.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۱۶
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4254 بازدید
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عقب نشینی ترامپ از حمله به ایران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ این روزنامه بخشی از دلایل منتشرشده در رسانه‌های جهان را منتشر کرده است.

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان

 آمریکا با پرسش‌های جدی درباره توانایی خود برای دفاع از نیروهایش مواجه است.
 ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت، مهم‌ترین موشک دفاعی در زرادخانه آمریکا، کاهش یافته؛ یعنی به حدود یک‌سوم سطح پیش از جنگ رسیده است.
 ایران با وجود تحمل فشار اقتصادی و ضربه به توان نظامی‌اش در حملات چند ماهه، همچنان از توان ضربه‌زنی برخوردار است.

خبرگزاری انگلیسی رویترز

 نگرانی از گسترش درگیری از دلایل تغییر در تصمیم‌های ترامپ است.
 واکنش ایران علیه منافع منطقه‌ای و پیامد‌های اقتصادی بحران از دیگر دلایل تغییر در محاسبات رئیس‌جمهور آمریکاست.

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز

 همپیمانان آمریکا از این موضوع که جنگ با ایران به سمت یک شکست راهبردی سوق پیدا کند، نگران هستند.
 آنها می‌ترسند ناتوانی در ایجاد تغییری پایدار در ایران، نقطه ضعفی را آشکار کرده باشد که روسیه و چین از آن استقبال خواهند کرد.

رسانه آمریکایی پلیتیکو

 خطای اصلی دولت و رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با ایران، نه در ارزیابی توان نظامی این کشور، بلکه در درک اشتباه از اولویت‌ها و انگیزه‌های سران و هیأت حاکمه ایران نهفته است.

روزنامه انگلیسی گاردین

 عقب‌نشینی ترامپ پس از تهدید‌های گسترده علیه ایران، نشان‌دهنده نگرانی از پیامد‌های تشدید درگیری و واکنش‌های منطقه‌ای است.

خبرگزاری صهیونیستی هاآرتص

 سیاست‌های ترامپ در قبال ایران مبتنی بر لفاظی و اعلام پیروزی‌های تبلیغاتی است.
 رئیس‌جمهور آمریکا به مهارت‌های خود در ساختن معاملات افتخار می‌کند، اما درنهایت استاد لفاظی‌های توخالی است.
 ترامپ مسائل را تا آخرین حد پیش می‌برد به این امید که ابتدا طرف مقابل عقب‌نشینی کند؛ سپس پیروزی بزرگی را اعلام می‌کند و با اصرار سایر طرف‌ها به ایرانی‌ها فرصت دیگری می‌دهد!

‌روزنامه اقتصادی فایننشال‌تایمز

 درحالی‌که ترامپ مدعی شده توافق جدید فورا تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند، هیچ نشانه‌ای از تغییر موضع تهران وجود ندارد.
 پس از ۶‌ماه جنگ، این ایران است که سرعت و ریتم رویارویی با واشنگتن را تعیین می‌کند و آمریکا دیگر اختیار تعیین میدان نبرد را از دست داده است.

خبرگزاری عربی المیادین

 تعلیق حمله آمریکا به ایران پس از تلاش‌های جی‌دی‌ونس، معاون رئیس‌جمهور و رئیس ستاد ارتش آمریکا برای منصرف‌کردن ترامپ از این کار صورت گرفت.
 موضوع کمبود ذخایر موشکی عامل کلیدی در تصمیم ترامپ برای تعلیق حمله به ایران بوده‌است.

‌شبکه خبری یورو نیوز

 ترامپ از تهدید زیرساخت‌ها به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند و وقتی پای اجرای آن می‌رسد، هزینه‌هایش را می‌سنجد.

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برچسب ها
ترامپ ایران حمله به ایران عقب نشینی رویترز سی ان ان رسانه های جهان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
4
پاسخ
از تندروهای داخلی رها بشیم با روزنامه های جنگ طلب دنیا طرفیم که تو زمان صلح به جنگ طلبی ترامپ گیر میدادند این یارو اروم بشه به اروم بودنش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
8
پاسخ
دلقک
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
1
پاسخ
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