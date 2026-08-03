تنش بین وزارت جنگ و ارتش اسرائیل بالا گرفت
رسانههای عبری از تصمیم «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای برکناری «آوی بلوت» فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم و انتصاب «دادو بار» به جای وی خبر دادند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارشها، کاتس قصد خود برای کنار گذاشتن بلوت را پس از بروز اختلافات میان دو طرف و شکایت قضایی فرمانده منطقه مرکزی از وزیر جنگ رژیم مطرح کرده است.
خبرنگاران رسانههای صهیونیست این اقدام را تحولی کمسابقه در ساختار فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی توصیف کرده و گفتهاند که اختلاف بر سر نحوه مدیریت و سیاستهای تلآویو در کرانه باختری از عوامل اصلی این تصمیم بوده است.
گزارشها حاکی است آوی بلوت با وجود برخورداری از حمایت بخشی از شهرکنشینان، به دلیل اختلاف با وزیر جنگ رژیم درباره رویکردهای امنیتی و سیاسی در کرانه باختری از سمت خود کنار گذاشته خواهد شد.
ناظران صهیونیست این اقدام را نشانهای از تشدید شکافها و تنشهای داخلی در میان مقامات سیاسی و نظامی رژیم اسرائیل ارزیابی کردهاند.