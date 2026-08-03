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دسته عزاداري بزرگ بنی‌عامر در كربلا

تصویری از دسته عزاداري بزرگ بنی‌عامر در آستانه اربعین حسینی در كربلا
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۸
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4582 بازدید
عزاداری بنی عامر در کربلا
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عزاداری بنی عامر اربعین کربلا
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tabnak.ir/005p3S
tabnak.ir/005p3S