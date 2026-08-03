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دسته عزاداري بزرگ بنیعامر در كربلا
تصویری از دسته عزاداري بزرگ بنیعامر در آستانه اربعین حسینی در كربلا
کد خبر:
۱۳۸۷۸۹۸
تاریخ انتشار:
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۵
03 August 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۸۹۸
|
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۵
03 August 2026
|
4582
بازدید
4582
بازدید
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برچسب ها
عزاداری
بنی عامر
اربعین
کربلا
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