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زلزله شدید فلسطین و مصر را به لرزه درآورد

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر بامداد امروز شمال‌غرب سوئز را لرزاند و ساکنان مصر، اردن، لبنان، سوریه، عربستان سعودی، قبرس و سرزمین‌های اشغالی آن را احساس کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۵
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وقوع زلزله

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر بامداد امروز ساعت ۰۳:۰۰:۳۳ به وقت محلی در شمال‌غرب شهر سوئز مصر به وقوع پیوست که لرزش آن در چندین کشور منطقه احساس شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس داده‌های اولیه، مرکز این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری شمال‌غرب سوئز و حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب-جنوب‌شرقی پورت سعید قرار داشته است.

خبرنگاران از مصر و نوار غزه گزارش دادند که این زمین‌لرزه چند دقیقه ادامه داشت و ساکنان مناطق مختلف آن را به‌وضوح احساس کردند.

طبق اطلاعات اولیه، لرزش این زلزله در مصر، اردن، لبنان، سوریه، عربستان سعودی، قبرس و سرزمین‌های اشغالی نیز احساس شده است.

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زلزله زمین لرزه مصر فلسطین
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tabnak.ir/005p3P