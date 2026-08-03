بحران در خلیج عمان؛ چه اتفاقی افتاد؟!

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از وقوع یک حادثه در ۲۰ مایل دریایی شمال‌شرقی خصب، عمان، خبر داده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از وقوع یک حادثه در ۲۰ مایل دریایی شمال‌شرقی خصب، عمان، خبر داده است.

به گزارش تابناک؛ بر این اساس، ناخدای یک نفتکش گزارش داد که صدای انفجاری را در نزدیکی شناور شنیده است. کشتی و تمامی اعضای خدمه در امنیت هستند.

