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آمارسازی نهاد تروریستی سنتکام علیه ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی تغییر مسیر ۳۵ کشتی تجاری در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۸۴
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آمارسازی سنتکام

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز یکشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۳۵ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ الجزیره نوشته است، این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: از زمان ازسرگیری محاصره [توسط] ایران، مسیر ۳۵ کشتی تجاری را تغییر داده و ۲ کشتی را از کار انداخته‌ایم.

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.

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