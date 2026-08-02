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حمله انتحاری مرگبار به پلیس پاکستان!+جزییات

پلیس و یک مقام بلندپایه پاکستان به تشریح جزییات جدیدی از حمله انتحاری ایالت سوات در شمال غرب این کشور پرداختند که دست کم ۱۴ کشته و بیش از ۲۰ مجروح در پی داشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۹
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عملیات انتحاری در پاکستان

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان روز یکشنبه تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، طرفین درباره تحولات اخیر در سایه اوضاع کنونی علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه عربستان بر اهتمام ریاض به تداوم نقش منطقه‌ای خود در برقراری امنیت و ثبات در راستای تحقق منافع مشترک همه کشورها و ملت‌های منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه عربستان پیش از این تلفنی با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن گفت‌وگو کرده بود.
 

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