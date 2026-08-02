پزشکیان: تفاهمنامه حاصل خرد جمعی اعضای شعام است
رئیسجمهور پزشکیان تأکید کرد که تفاهمنامه امضا شده با همدلی و خرد جمعی اعضای شعام تدوین شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهمنامهای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدلاند. باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.»
گزارش خطا
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به آنچه امضا کرده پایبند بماند یا پایبند باشد!!!
چون همه را نقض کرده مسعود خان!!!
شما هم گویا صبح جمعه خبردار میشوید
چون همه را نقض کرده مسعود خان!!!
شما هم گویا صبح جمعه خبردار میشوید