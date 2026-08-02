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پزشکیان: تفاهم‌نامه حاصل خرد جمعی اعضای شعام است

رئیس‌جمهور پزشکیان تأکید کرد که تفاهم‌نامه امضا شده با همدلی و خرد جمعی اعضای شعام تدوین شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۵
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2106 بازدید
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پیام پزشکیان

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدل‌اند. باور دارم این تفاهم‌نامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و هم‌پیمانان ما با این تفاهم‌نامه ارتقا می‌یابد.»

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پزشکیان تفاهمنامه شعام امضای تفاهمنامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳
اصغر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
7
پاسخ
ماملت حزب الله ،شش ماهه درخیابانیم،مگر میزاریم توافق کنید
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
13
پاسخ
به آنچه امضا کرده پایبند بماند یا پایبند باشد!!!
چون همه را نقض کرده مسعود خان!!!
شما هم گویا صبح جمعه خبردار می‌شوید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
8
پاسخ
بهتر است بگوییم این خرد ما را به اینجا رساند
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