نگرانی کشورهای عربی از برخورد ترامپ با ایران!
منابعی آگاه شامگاه یکشنبه در گفتوگو با وال استریت ژورنال عنوان کردند: کشورهای خلیج فارس در پشت صحنه از آنچه فقدان یک استراتژی روشن از سوی ایالات متحده در بحبوحه جنگ علیه ایران میدانند، ناامید شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این مقامات گفتند: متحدان خلیج فارس در هفتههای اخیر از ایالات متحده درخواست رهگیرهای دفاع هوایی بیشتر و تضمینهای مداوم کردهاند مبنی بر اینکه ارتش آمریکا در صورت طولانی شدن جنگ از آنها محافظت خواهد کرد.
وال استریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش نوشت: عربستان سعودی همواره طرفدار کاهش تنش بوده است. این پادشاهی پیش از این مانع تلاش نظامی ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز شده بود و این امر باعث ایجاد شکاف دیپلماتیک فزایندهای بین دو کشور شد. عربستان سعودی در نهایت عقبنشینی کرد، اما مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که آسیب وارده به روابط به راحتی جبران نخواهد شد.
پیش از این پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و یک منبع مطلع گزارش داد: محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان روز شنبه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفتوگو و نگرانی خود را درباره برنامه ترامپ برای انجام هر گونه حملات جدید علیه ایران ابراز کرد.
لازم به ذکر است، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر به همتایان منطقهای خود گفت: هرگونه حمله از سوی آمریکا و اسرائیل یا مشارکت کشورهای منطقه در چنین اقداماتی، با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.