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گاردین: جنگ آمریکا علیه ایران از کنترل خارج شده

گاردین در گزارشی نوشت: جنگ آمریکا علیه ایران از کنترل خارج شده است؛ اوضاعی که می‌تواند امنیت انرژی جهان را به خطر بیندازد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۷۰
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جنگ ایران و آمریکا

روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد که جنگ (غیرقانونی) آمریکا علیه ایران به سرعت در حال خارج شدن از کنترل است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس گزارش این رسانه، طی هفته گذشته دامنه این درگیری به سراسر غرب آسیا کشیده شده و شاهد حملات و حملات متقابل علیه (تأسیسات و دارایی های آمریکا در) دست‌کم ۵ کشور دیگر بوده‌ایم.

گاردین افزود: دونالد ترامپ به جای جنگی سریع با ایران، مناقشه‌ای منطقه‌ای را آغاز کرده است که خطر اختلال شدید در عرضه و قیمت انرژی و حتی بروز رکود اقتصادی جهانی را به همراه دارد. پس از چند روز آرامش نسبی، درگیری‌ها با حملات تقریباً هر شب پنتاگون علیه ایران و اقدامات تلافی‌ جویانه تهران علیه پایگاه‌ های نظامی آمریکا در منطقه، ازسر گرفته شد.

در گزارش این رسانه اضافه شده است: جدی‌ترین تشدید تنش‌ها روز چهارشنبه پیش رخ داد، زمانی که عربستان سعودی اعلام کرد در انجام یک سری حملات هوایی داخل عراق علیه نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) به ایالات متحده پیوسته و حداقل ۲۰ نفر را کشته است؛ اقدامی که خطر گسترش بیشتر تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است.
 

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ایران آمریکا مذاکره ترامپ
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