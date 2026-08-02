صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است

وزیر امور خارجه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گفت‌وگوهای ایران و عمان در جلسه هیات دولت، اعلام کرد مذاکرات روند پیشرفت را طی می‌کند و به مراحل پایانی نزدیک شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۵۷
| |
17258 بازدید
|
۶
روند مذاکرات

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ابتدای جلسه امروز هیات دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان ارائه کرد.

وی با اشاره به روند پیشرفت گفت‌وگوها، اظهار کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی مذاکرات ایران آمریکا
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکرات میان ایران و آمریکا لغو شد
اظهارات عراقچی در بدو ورود به سن پترزبورگ
ادعای کانال ۱۲ اسرائیل درباره محل امضای توافق
واکنش تهران به ادعای پیشنهاد جدید ایران به آمریکا
جزئیات دور نخست گفتگوی عراقچی با سه کشور اروپایی
عراقچی: ایران آماده است بار دیگر دیپلماسی را بررسی کند
استراتژی جدید آمریکا برای توقف تنش‌های دریایی!
پایان گفت‌وگوهای ایران و دیپلمات‌های ارشد اروپایی
پایان دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
مذاکرات ایران و آمریکا توسط چه کسانی انجام خواهد شد؟
آمریکا با خواسته ایران درباره نبود بازیگران منطقه‌ای و برگزاری مذاکرات در عمان موافقت کرد
خبر عراقچی از دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا
عراقچی: شانس برای تفاهم اولیه وجود خواهد داشت
تأثیرگذاری نتایج دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بر قیمت نفت
وزیر امور خارجه ایران وارد ژنو شد
دستور صریح عراقچی برای میز مذاکره
عراقچی: ما آماده ورود به مذاکرات شرافتمندانه هستیم 
عمان: مذاکرات با ایران ادامه می‌یابد
گفت‌و‌گوی عراقچی با گروسی درباره مذاکرات
آمریکا مدعی شد: ایران مذاکرات را جدی نگرفته است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۶
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
13
پاسخ
ایشان از زمانی که شناختیم دنبال مذاکره بود و هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
17
پاسخ
هر دفعه فقط کلی بدبختی و ویرانی به کشور و مردم وارد میکنند و بر میگردن سر جای اولی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
6
پاسخ
قرارداد عمان جلو جنگ را نخواهد گرفت جنگ ادامه خواهد داشت و حتی اگر ما قراداد صلح هم امضا کنیم این سایه جنگ بر سر کشور خواهد بود ودر خوش‌بینانه ترین حالت بیش از 10تا پانزده سال دوام نخواهد داشت.چون برای نابودی اسرائیل برنامه داریم و اسرائیل هم برای نابودی ما برنامه دارد.و این برنامه ها از روی میز هیچ کدام برداشته نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
9
پاسخ
آقا چندین بار گفته ایم یکی جلوی این عراقچی را بگیرد ، چرا خبر نهایی شدن مذاکره را قبل از باز شدن بازار های جهانی اعلام می کنه ، دو روز دیرتر اعلام کنید تا قیمت نفت را بتوانید بالا نگه دارید و از این ور شما قیمت نفت را کنترل کنید تا ارزان نشود و کادو به این خوک کثیف ندهید. عراقچی عشق مذاکره دارد و با این مذاکره مردم را بدبخت کرده ، و نمی دانیم در مذاکره چی میگه .... که آمریکا آن خوک کثیف فرداش میاد کشور را بمباران می کنه
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
20
10
پاسخ
مابه چه زبونی بگیم مذاکره نمی خواهیم شمبفهمید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
21
10
پاسخ
ماخانواده شهدا نمیزاریم توافق کنید
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۶۸ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p2n
tabnak.ir/005p2n