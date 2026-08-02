عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است
وزیر امور خارجه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گفتوگوهای ایران و عمان در جلسه هیات دولت، اعلام کرد مذاکرات روند پیشرفت را طی میکند و به مراحل پایانی نزدیک شده است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ابتدای جلسه امروز هیات دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان ارائه کرد.
وی با اشاره به روند پیشرفت گفتوگوها، اظهار کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی میکند.
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هر دفعه فقط کلی بدبختی و ویرانی به کشور و مردم وارد میکنند و بر میگردن سر جای اولی.
قرارداد عمان جلو جنگ را نخواهد گرفت جنگ ادامه خواهد داشت و حتی اگر ما قراداد صلح هم امضا کنیم این سایه جنگ بر سر کشور خواهد بود ودر خوشبینانه ترین حالت بیش از 10تا پانزده سال دوام نخواهد داشت.چون برای نابودی اسرائیل برنامه داریم و اسرائیل هم برای نابودی ما برنامه دارد.و این برنامه ها از روی میز هیچ کدام برداشته نشده
آقا چندین بار گفته ایم یکی جلوی این عراقچی را بگیرد ، چرا خبر نهایی شدن مذاکره را قبل از باز شدن بازار های جهانی اعلام می کنه ، دو روز دیرتر اعلام کنید تا قیمت نفت را بتوانید بالا نگه دارید و از این ور شما قیمت نفت را کنترل کنید تا ارزان نشود و کادو به این خوک کثیف ندهید. عراقچی عشق مذاکره دارد و با این مذاکره مردم را بدبخت کرده ، و نمی دانیم در مذاکره چی میگه .... که آمریکا آن خوک کثیف فرداش میاد کشور را بمباران می کنه