عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است

وزیر امور خارجه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت گفت‌وگوهای ایران و عمان در جلسه هیات دولت، اعلام کرد مذاکرات روند پیشرفت را طی می‌کند و به مراحل پایانی نزدیک شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ابتدای جلسه امروز هیات دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان ارائه کرد.

وی با اشاره به روند پیشرفت گفت‌وگوها، اظهار کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.