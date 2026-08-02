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بیانیه سفارت ایران درباره روابط تهران و اسلام‌آباد

سفارت ایران در پاکستان در بیانیه‌ای نوشت که روابط تهران و اسلام‌آباد در اوج است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۴۲
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2658 بازدید
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ایران و پاکستان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد روابط تاریخی و دوستانه دو کشور، به‌ویژه طی دو سال گذشته، بیش از پیش تقویت شده است.

در این بیانیه آمده است: ایران نخستین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و پاکستان نیز نخستین کشوری بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت.

سفارت ایران افزود: پارلمان پاکستان در نخستین روز تجاوز رژیم صهیونیستی، با تصویب قطعنامه‌ای از ایران حمایت کرد.

سفارت ایران اعلام کرد روابط دو کشور به اندازه قله‌های دماوند و کی2 است و هیچ عامل خارجی نمی‌تواند دوستی و برادری تهران و اسلام‌آباد را تضعیف کند.

در این بیانیه بر همکاری کشورهای مسلمان و همسایه برای ایجاد صلح، ثبات، امنیت و توسعه منطقه تأکید شد.

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سفارت ایران پاکستان اسلام آباد روابط دوستانه روابط دوجانبه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
قله کی ۲ از دماوند حدود ۵۰ درصد بالاتر هست و دماوند کاملا در سایه این قله قرار می گیره.بایددمثال بهتری بزنی
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