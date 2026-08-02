بیانیه سفارت ایران درباره روابط تهران و اسلامآباد
سفارت ایران در پاکستان در بیانیهای نوشت که روابط تهران و اسلامآباد در اوج است.
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سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان اعلام کرد روابط تاریخی و دوستانه دو کشور، بهویژه طی دو سال گذشته، بیش از پیش تقویت شده است.
در این بیانیه آمده است: ایران نخستین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و پاکستان نیز نخستین کشوری بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت.
سفارت ایران افزود: پارلمان پاکستان در نخستین روز تجاوز رژیم صهیونیستی، با تصویب قطعنامهای از ایران حمایت کرد.
سفارت ایران اعلام کرد روابط دو کشور به اندازه قلههای دماوند و کی2 است و هیچ عامل خارجی نمیتواند دوستی و برادری تهران و اسلامآباد را تضعیف کند.
در این بیانیه بر همکاری کشورهای مسلمان و همسایه برای ایجاد صلح، ثبات، امنیت و توسعه منطقه تأکید شد.
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