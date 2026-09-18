En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 132
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۷۸۴۱
کد خبر:۱۳۸۷۸۴۱
777 بازدید
جنگ افزار؛

خودروی زرهی روی‌کات، شکارچی چرخ‌دار آفریقای جنوبی

خودروی رزمی زرهی «روی‌کات» یکی از شاخص‌ترین محصولات صنایع دفاعی آفریقای جنوبی است که بر اساس تجربه جنگ‌های مرزی این کشور و برای عملیات سریع در زمین‌های گسترده، شنی و ناهموار طراحی شد. این خودروی هشت‌چرخ با سرعت جاده‌ای ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و برد عملیاتی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر، توانایی بالایی در جابه‌جایی سریع، نفوذ و عقب‌نشینی از مناطق عملیاتی دارد. روی‌کات به توپ ۷۶ میلی‌متری، مسلسل‌های ۷٫۶۲ میلی‌متری، سامانه کنترل آتش دیجیتال، تجهیزات دید در شب و پرتابگرهای نارنجک دودزا مجهز است. زره فولادی آن در برابر مهمات تا کالیبر ۲۳ میلی‌متر و انفجار مین مقاومت دارد و حتی با آسیب‌دیدن چند چرخ نیز می‌تواند به حرکت ادامه دهد. حدود ۹۰ درصد اجزای این خودرو در داخل آفریقای جنوبی تولید شده و بیش از ۱۶۰ سازمان و ۷۰۰ متخصص در طراحی و توسعه آن مشارکت داشته‌اند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توانایی‌های حرکتی، قدرت آتش و ویژگی‌های فنی این خودروی زرهی را بررسی می‌کند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم جنگ افزار
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟