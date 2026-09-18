جنگ افزار؛
خودروی زرهی رویکات، شکارچی چرخدار آفریقای جنوبی
خودروی رزمی زرهی «رویکات» یکی از شاخصترین محصولات صنایع دفاعی آفریقای جنوبی است که بر اساس تجربه جنگهای مرزی این کشور و برای عملیات سریع در زمینهای گسترده، شنی و ناهموار طراحی شد. این خودروی هشتچرخ با سرعت جادهای ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و برد عملیاتی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر، توانایی بالایی در جابهجایی سریع، نفوذ و عقبنشینی از مناطق عملیاتی دارد. رویکات به توپ ۷۶ میلیمتری، مسلسلهای ۷٫۶۲ میلیمتری، سامانه کنترل آتش دیجیتال، تجهیزات دید در شب و پرتابگرهای نارنجک دودزا مجهز است. زره فولادی آن در برابر مهمات تا کالیبر ۲۳ میلیمتر و انفجار مین مقاومت دارد و حتی با آسیبدیدن چند چرخ نیز میتواند به حرکت ادامه دهد. حدود ۹۰ درصد اجزای این خودرو در داخل آفریقای جنوبی تولید شده و بیش از ۱۶۰ سازمان و ۷۰۰ متخصص در طراحی و توسعه آن مشارکت داشتهاند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک تواناییهای حرکتی، قدرت آتش و ویژگیهای فنی این خودروی زرهی را بررسی میکند.
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