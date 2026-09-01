جنگ افزار؛
شیلر رفرم؛ تپانچه چهارلول آلمانی
تپانچه شیلر رفرم Schüler Reform یکی از عجیبترین سلاحهای کمری اوایل قرن بیستم است که بین سالهای ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۴ در آلمان ساخته شد. این سلاح بهجای خشاب یا سیلندر چرخان، از یک مجموعه چهارلوله متحرک استفاده میکرد که عملکردی شبیه رولور داشت، اما از نظر طراحی کاملاً متفاوت بود. همین سازوکار غیرمعمول باعث شده است شیلر رفرم به یکی از کمیابترین و ناشناختهترین تپانچههای جیبی تاریخ تبدیل شود. این تپانچه با فشنگ ۲۵ ای سیپی، ظرفیت چهار تیر و مکانیزم شلیک تکعمل و دوگانه طراحی شده بود. یکی از ویژگیهای جالب آن، خروج خودکار پوکهها هنگام بالا آمدن مجموعه لولهها پس از هر شلیک است. شکل غیرعادی چکش نیز تنها جنبه ظاهری ندارد و برای منحرف کردن پوکههای پرتابشده از صورت تیرانداز طراحی شده است. با وجود برخی ضعفهای مهندسی، از جمله شل شدن یکی از پیچهای اصلی هنگام تیراندازی، این سلاح به دلیل طراحی منحصربهفرد، تولید محدود و کمیاب بودن، امروز یکی از نمونههای ارزشمند بازار کلکسیون سلاحهای تاریخی محسوب میشود. نمونههای سالم و اصلی آن در حراجیها گاهی با قیمت حدود ۱۸۰۰ دلار معامله میشوند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این سلاح آشنا شوید.
گزارش خطا
پسندها:
0