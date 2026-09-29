ابتکار دفاع راهبردی آمریکا که در دوران رونالد ریگان با عنوان «جنگ ستارگان» شناخته شد، قرار بود با استفاده از سامانه‌های فضایی و لیزری، موشک‌های هسته‌ای شوروی را پیش از رسیدن به هدف نابود کند. با وجود آنکه بسیاری از فناوری‌های این طرح هنوز عملیاتی نشده بودند، اعلام آن فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی سنگینی بر اتحاد جماهیر شوروی وارد کرد. شوروی برای ارائه پاسخی متقارن، طرح‌هایی مانند شاتل فضایی «بوران»، موشک عظیم «انرگیا» و لیزر فضایی «اسکیف» را دنبال کرد. آزمایش اسکیف در سال ۱۹۸۷ به دلیل خطای نرم‌افزاری شکست خورد و محموله آن در جو متلاشی شد. در همین حال، گورباچف تلاش می‌کرد با مذاکره، مسابقه تسلیحاتی را مهار کند و اقتصاد بحران‌زده شوروی را نجات دهد. اگرچه جنگ ستارگان هرگز به شکل کامل اجرا نشد، تهدید آن شوروی را به رقابتی فناورانه و پرهزینه کشاند که توان ادامه آن را نداشت و به تشدید بحران‌های سال‌های پایانی این ابرقدرت کمک کرد. جزئیات این دوره مهم از اواخر جنگ سرد را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.