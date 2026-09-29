جنگ افزار؛
جنگ ستارگان چگونه شوروی را وارد مسابقهای پرهزینه کرد؟
ابتکار دفاع راهبردی آمریکا که در دوران رونالد ریگان با عنوان «جنگ ستارگان» شناخته شد، قرار بود با استفاده از سامانههای فضایی و لیزری، موشکهای هستهای شوروی را پیش از رسیدن به هدف نابود کند. با وجود آنکه بسیاری از فناوریهای این طرح هنوز عملیاتی نشده بودند، اعلام آن فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی سنگینی بر اتحاد جماهیر شوروی وارد کرد. شوروی برای ارائه پاسخی متقارن، طرحهایی مانند شاتل فضایی «بوران»، موشک عظیم «انرگیا» و لیزر فضایی «اسکیف» را دنبال کرد. آزمایش اسکیف در سال ۱۹۸۷ به دلیل خطای نرمافزاری شکست خورد و محموله آن در جو متلاشی شد. در همین حال، گورباچف تلاش میکرد با مذاکره، مسابقه تسلیحاتی را مهار کند و اقتصاد بحرانزده شوروی را نجات دهد. اگرچه جنگ ستارگان هرگز به شکل کامل اجرا نشد، تهدید آن شوروی را به رقابتی فناورانه و پرهزینه کشاند که توان ادامه آن را نداشت و به تشدید بحرانهای سالهای پایانی این ابرقدرت کمک کرد. جزئیات این دوره مهم از اواخر جنگ سرد را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسبها:ویدیو فیلم جنگ ستارگان شوروی آمریکا جنگ تسلیحات
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