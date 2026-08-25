رولور کیاپا راینو 40دی‌اس / Chiappa Rhino 40DS یکی از متفاوت‌ترین رولورهای بازار است که با طراحی غیرمعمول، لوله پایین‌قرارگرفته و ارگونومی خاص خود، لگد شلیک را کاهش می‌دهد و تجربه‌ای متفاوت از تیراندازی ارائه می‌کند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، نقد و بررسی نسخه جدید این سلاح با پوشش وایت راینو را خواهید دید؛ پوششی با ظاهری شبیه فولاد ضدزنگ که جلوه‌ای بسیار زیباتر از نسخه مشکی دارد. همچنین ویدیو به کیفیت قبضه‌های چوبی، نشانه‌روی قابل تنظیم، دقت مناسب و عملکرد کلی سلاح در میدان تیر می‌پردازد.