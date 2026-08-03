در قراردادهای سازمانی ممکن است فروشنده بخشی از سود خود را کاهش دهد یا شرایط متفاوتی برای هزینه‌های جانبی در نظر بگیرد. اما وقتی اختلاف قیمت به چند صد میلیون تومان می‌رسد، دانستن جزئیات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بازار خودرو ایران سال‌هاست فقط با قیمت‌های بالا و عرضه محدود شناخته نمی‌شود؛ شیوه دسترسی به خودرو نیز خود به بخشی از ماجرا تبدیل شده است. حالا گزارشی درباره فروش برخی خودروهای وارداتی به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت با قیمتی کمتر از آنچه برای خریداران عمومی اعلام شده، بحث تازه‌ای را پیش کشیده است؛ اینکه آیا همه متقاضیان در این بازار واقعاً از یک مسیر و با شرایطی مشابه به خودرو دسترسی دارند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اخیرا برخی رسانه ها گزارش داده اند که شماری از کارکنان وزارت صمت امکان خرید مستقیم برخی خودروهای وارداتی را با شرایطی متفاوت از خریداران عادی داشته‌اند. وزارت صمت تا زمان تنظیم این گزارش توضیح عمومی روشنی درباره جزئیات چنین طرحی، تعداد خودروهای عرضه‌شده، شرکت‌های طرف قرارداد یا نحوه تعیین قیمت منتشر نکرده است.

اگر اصل این گزارش تأیید شود، بحث اصلی تنها درباره میزان تخفیف نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا کارکنان نهادی که خود در تنظیم مقررات واردات و فروش خودرو نقش دارد، از امکانی برخوردار شده‌اند که در دسترس عموم خریداران نیست؟

براساس گزارش منتشرشده، یکی از خودروهای عرضه‌شده در این طرح، تویوتا کرولا کراس بوده است. قیمت این خودرو برای کارکنان وزارت صمت حدود پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده؛ در حالی که در مقاطع مختلف ارقام بالاتری برای عرضه عمومی آن مطرح شده است. در همان گزارش، قیمت حدود شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای عرضه قبلی و رقمی نزدیک به شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای قیمت جدید این خودرو ذکر شده است.

در نتیجه، بسته به اینکه کدام قیمت مبنای مقایسه باشد، فاصله قیمت خرید کارکنان وزارتخانه با سایر قیمت‌های اعلام‌شده می‌تواند از حدود ۴۰۰ میلیون تومان تا نزدیک به یک میلیارد تومان برسد؛ با این حال، بدون اطلاع از جزئیات قرارداد نمی‌توان نتیجه گرفت که این اختلاف الزاماً ناشی از یک «تخفیف ویژه» بوده است.

فروش خودروهای وارداتی برای متقاضیان عمومی در سال‌های اخیر عمدتاً از طریق سامانه‌های تعیین‌شده از سوی دولت انجام شده است. متقاضیان برای ثبت‌نام ملزم بوده‌اند ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی وکالتی مسدود کنند و سپس در مهلتی مشخص خودروهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. ثبت درخواست نیز به معنای قطعی بودن خرید خودرو نبوده و متقاضی باید تا مشخص شدن نتیجه تخصیص و مراحل قرعه کشی منتظر می‌ماند.

به همین دلیل، اگر کارکنان وزارت صمت توانسته باشند خارج از این فرآیند، مستقیماً از شرکت‌های واردکننده خودرو بخرند، تفاوت میان دو شیوه دسترسی به بازار اهمیت پیدا می‌کند؛ حتی اگر قیمت فروش در نهایت براساس یک قرارداد قانونی تعیین شده باشد.

قراردادهای رفاهی میان سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی امر غیرمعمولی نیست. بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برای کارکنان خود تسهیلات خرید کالا، وام یا فروش اقساطی در نظر می‌گیرند. بنابراین صرف وجود یک قرارداد برای فروش خودرو به کارکنان، به‌تنهایی نشانه تخلف نیست.

اما موقعیت وزارت صمت این موضوع را متفاوت می‌کند. این وزارتخانه در سیاست‌گذاری صنعت خودرو، مقررات واردات، نظارت بر فعالیت واردکنندگان و بخشی از سازوکار فروش خودرو نقش مستقیم دارد.

شرکت‌های واردکننده نیز برای ادامه فعالیت خود با مقررات، مجوزها و تصمیم‌های دستگاه‌های زیرمجموعه همین وزارتخانه سروکار دارند. به همین دلیل ارائه یک مزیت اقتصادی اختصاصی از سوی این شرکت‌ها به کارکنان دستگاه ناظر می‌تواند پرسش‌هایی درباره «تعارض منافع» ایجاد کند. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن منافع شخصی یا سازمانی ممکن است با مسئولیت حرفه‌ای و بی‌طرفانه یک نهاد تداخل پیدا کند یا دست‌کم چنین تصوری را در افکار عمومی ایجاد کند.

اختلاف قیمت احتمالی یک پرسش دیگر را نیز پیش می‌کشد؛ شرکت واردکننده چگونه می‌تواند همان خودرو را در یک قرارداد سازمانی ارزان‌تر عرضه کند؟

قیمت نهایی خودرو وارداتی مجموعه‌ای از هزینه‌هاست؛ از قیمت خرید و نرخ ارز گرفته تا تعرفه، مالیات، حمل‌ونقل، شماره‌گذاری، خدمات پس از فروش و سود واردکننده.

در قراردادهای سازمانی ممکن است فروشنده بخشی از سود خود را کاهش دهد یا شرایط متفاوتی برای هزینه‌های جانبی در نظر بگیرد. این اتفاق در بسیاری از بازارها معمول است. اما وقتی اختلاف قیمت به چند صد میلیون تومان می‌رسد، دانستن جزئیات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اگر واردکننده توانسته با حفظ سود متعارف خودرو را با قیمت پایین‌تری عرضه کند، این پرسش پیش می‌آید که چه بخشی از قیمت پرداختی مشتری عادی قابل کاهش بوده است. و اگر تفاوت ناشی از مشخصات خودرو یا هزینه‌های دیگری است، انتشار این اطلاعات می‌تواند بخش بزرگی از ابهام موجود را برطرف کند.

به طور کلی حساسیت این موضوع را باید در شرایط بازار خودرو ایران دید. خریداران طی سال‌های گذشته بارها با محدودیت عرضه، قرعه‌کشی، ثبت‌نام‌های مقطعی، حساب‌های وکالتی، تأخیر در تحویل و تغییر قیمت مواجه بوده‌اند.

در چنین بازاری، هر گزارشی از دسترسی متفاوت کارکنان یک دستگاه دولتی، بیش از آنکه صرفاً به یک مزیت رفاهی مربوط باشد، با مسئله اعتماد عمومی پیوند می‌خورد.

ممکن است وزارت صمت توضیحی داشته باشد که نشان دهد این طرح تفاوتی با قراردادهای معمول رفاهی دیگر دستگاه‌ها ندارد. ممکن است اختلاف قیمت‌ها نیز ناشی از شرایط متفاوت خودروها یا قرارداد باشد.

اما تا زمانی که این جزئیات منتشر نشده، یک پرسش همچنان باقی است: آیا کارکنان دستگاهی که در تعیین قواعد بازار خودرو نقش دارد، خودرو را با همان قواعدی خریده‌اند که برای سایر متقاضیان اعمال می‌شود؟