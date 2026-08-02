رازهای عروسی محرمانه رونالدو و جورجینا فاش شد؛ ممنوعیت تلفن همراه و ورود با رمز عبور!
در دنیای امروز که تقریباً هیچ رویدادی از چشم دوربینها پنهان نمیماند، کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز تلاش دارند یکی از محرمانهترین مراسمهای سال را برگزار کنند؛ مراسمی که هنوز برگزار نشده درباره جزئیات رازآلود آن صحبت میشود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در خصوص برگزاری مراسم ازدواج کریستیانو رونالدو و جورجینا رودریگز که گفته میشود هفته آینده در پرتغال برگزار میشود، گزارشهایی منتشر شده است که نکات جالی را به دنبال دارد. رسانههای انگلیسی، بهویژه روزنامه «The Sun» گزارش داده است که سطح محرمانگی این مراسم به اندازهای بالاست که بسیاری آن را به نشستهای سیاسی و امنیتی تشبیه کردند. مهمانان پیش از ورود، ملزم به رعایت مجموعهای از پروتکلهای امنیتی هستند و حتی اجازه استفاده از تلفن همراه برای ثبت تصاویر یا انتشار محتوا را ندارند.
بر اساس این گزارش، تمامی مدعوین پیش از حضور در مراسم، توافقنامههای محرمانگی (NDA) را امضا خواهند کرد؛ اقدامی که معمولاً در قراردادهای تجاری یا پروژههای بزرگ اقتصادی دیده میشود، نه در یک مراسم خانوادگی. هدف از این تصمیم، جلوگیری از انتشار هرگونه تصویر یا اطلاعات خصوصی از جشن این زوج است.
محل برگزاری نیز با دقتی کمسابقه انتخاب شده است. ورود افراد تنها با رمز عبور و دعوتنامههای اختصاصی امکانپذیر خواهد بود و تیمهای امنیتی، تمام رفتوآمدها را کنترل میکنند. حتی کارکنان خدماتی نیز تنها به بخشهایی از مجموعه که مسئولیت آن را برعهده دارند دسترسی خواهند داشت تا احتمال درز اطلاعات به حداقل برسد.
یکی دیگر از نکات جالب توجه، ممنوعیت کامل انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی است. در حالی که بسیاری از مراسمهای چهرههای مشهور، لحظهبهلحظه در اینستاگرام و تیکتاک بازتاب پیدا میکند، پیشبینی میشود از این مراسم تا مدتها هیچ تصویر رسمی یا غیررسمی منتشر نشود؛ موضوعی که کنجکاوی رسانهها و هواداران را دوچندان کرده و مشخص نیست که رونالدو و همسرش تا چه اندازه برای انجام این کار موفق شوند.
گزارشها همچنین از حضور جمع محدودی از اعضای خانواده، دوستان نزدیک و تعدادی از ستارههای سرشناس ورزش و سرگرمی حکایت دارد؛ فهرستی که جزئیات کامل آن هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. همین موضوع نیز به گمانهزنیهای گسترده درباره مهمانان ویژه مراسم دامن زده است.
از دیگر نکات قابل توجه، طراحی ویژه برنامههای مراسم است. منابع نزدیک به برگزارکنندگان میگویند برای حفظ حریم خصوصی زوج مشهور، تیمهای مختلف امنیتی، تشریفاتی و اجرایی در محل مستقر شدهاند و تمامی جزئیات مراسم را تا روز برگزاری، چندین بار مورد بازبینی قرار میدهند.
روزنامه انگلیسی همچنین مدعی شده هزینههای این مراسم، با احتساب محل برگزاری، امنیت، تشریفات، پذیرایی، سرگرمی و خدمات اختصاصی، به چندین میلیون پوند رسیده است؛ هرچند رقم دقیق آن به طور رسمی اعلام نشده است.
در سالهایی که زندگی شخصی ستارههای فوتبال بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین شبکههای اجتماعی قرار دارد، رونالدو و جورجینا تلاش دارند با برگزاری مراسمی فوقمحرمانه، نشان دهند هنوز هم میتوان در عصر رسانههای دیجیتال، رویدادی جهانی را از دید افکار عمومی دور نگه داشت؛ هرچند انتشار تدریجی جزئیات توسط رسانههای انگلیسی، اکنون بخشی از رازهای این مراسم را آشکار کرده است.