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رایزنی وزرای کشور ایران و قطر به روایت دوحه

رسانه‌های قطری خبر دادند که شیخ خلیفه بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی وزیر کشور قطر و اسکندر مومنی همتای ایرانی او تماس تلفنی برقرار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۱۰
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وزرای کشور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آقای مومنی با همتای قطری خود تماس تلفنی گرفت. طبق گزارش «پنیسولا قطر» و دیگر رسانه‌های قطری، وزیر کشور قطر و همتای ایرانی درباره «تحولات اخیر منطقه» و طرق تقویت هماهنگی و همکاری بین دو کشور در رابطه با تحولات اخیر صحبت کردند. رسانه‌های قطری به جزئیات بیشتری درباره خبر تماس تلفنی شیخ خلیفه بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی و اسکندر مومنی اشاره نکردند.

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وزرای کشور ایران قطر اسکندر مومنی
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