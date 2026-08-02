رایزنی وزرای کشور ایران و قطر به روایت دوحه

رسانه‌های قطری خبر دادند که شیخ خلیفه بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی وزیر کشور قطر و اسکندر مومنی همتای ایرانی او تماس تلفنی برقرار کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آقای مومنی با همتای قطری خود تماس تلفنی گرفت. طبق گزارش «پنیسولا قطر» و دیگر رسانه‌های قطری، وزیر کشور قطر و همتای ایرانی درباره «تحولات اخیر منطقه» و طرق تقویت هماهنگی و همکاری بین دو کشور در رابطه با تحولات اخیر صحبت کردند. رسانه‌های قطری به جزئیات بیشتری درباره خبر تماس تلفنی شیخ خلیفه بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی و اسکندر مومنی اشاره نکردند.